تباطؤ مبيعات السيارات في الصين خلال أكتوبر

قالت الجمعية الصينية لمصنعي السيارات، أمس، إن مبيعات سيارات الركاب في الصين تباطأت في أكتوبر الماضي، حتى بالنسبة لصانعي السيارات الكهربائية تسلا وبي واي دي، بينما خفضت شركات السيارات الأسعار للمنافسة في سوق مكتظ بشكل مفرط.

وقالت الجمعية، إن المبيعات ارتفعت بنسبة 4.4 % على أساس سنوي، مسجلة تراجعاً عن الارتفاع، الذي حققته في سبتمبر الماضي، والذي بلغت نسبته 11.2 %، والقفزة التي حققتها في أغسطس الماضي، التي بلغت نسبتها 15.1 %.

ولكن صادرات المركبات الكهربائية والهجينة القابلة للتوصيل بالكهرباء تضاعفت مقارنة بالعام الماضي، إلى نحو 250 ألف وحدة. ومن المتوقع أيضاً أن تخفض الصين الإعفاء الضريبي للمركبات الكهربائية والهجينة إلى النصف العام المقبل.