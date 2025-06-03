ارتفاع مبيعات «تسلا» في النرويج 213 %

ارتفعت مبيعات «تسلا» في النرويج بوتيرة حادة للغاية بنسبة 213 % خلال مايو الماضي، مع ارتفاع الطلب عقب تجديد تصميم «موديل واي» الرياضية متعددة الاستخدامات، رغم تراجع الطلب في أسواق أوروبية أخرى.

وأظهرت بيانات صدرت أمس، بلوغ مبيعات «تسلا» من السيارات الجديدة نحو 2600 مركبة، لتعزز مبيعاتها منذ مطلع العام الجاري وحتى نهاية مايو بنسبة 8.3% على أساس سنوي.

وذكر اتحاد الطرق النرويجي، أن 92.7% من السيارات الجديدة المبيعة في البلاد كهربائية بالكامل خلال الخمسة أشهر الأولى هذا العام، مقارنة بـ90% خلال العام الماضي، ما يُقرّب البلاد من تحقيق هدفها بالاستغناء الكامل عن السيارات العاملة بالبنزين.

وفي ظل تراجع أوسع في المبيعات الأوروبية مرتبط جزئياً بارتباط الرئيس التنفيذي إيلون ماسك بسياسات اليمين المتطرف، تقدم تسلا تمويلاً بفائدة صفرية في النرويج وعدة أسواق أخرى للعملاء الذين يستلمون سيارة موديل Y جديدة قبل نهاية يونيو.

في المقابل، كشفت بيانات «موبيليتي» انخفاض مبيعات «تسلا» في السويد بنسبة 53.7% خلال مايو مقارنةً بالعام الماضي، لتصل إلى 503 سيارات فقط.