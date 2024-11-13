«NIO» تختار الإمارات لأول توسع لها في المنطقة

أعلنت شركة «NIO» المتخصصة في تصنيع المركبات الكهربائية الذكية الفاخرة عن طرح سيارة «EL8» الكهربائية الرياضية متعددة الأغراض في الإمارات، والتي تعد السوق الأول لعلامة «NIO» في المنطقة، وذلك بعد الإعلان في وقت سابق من هذا الشهر عن تأسيس شركة «NIO الشرق الأوسط وشمال أفريقيا»، وهي مشروع مشترك مع شركة «CYVN Holdings»، الشريك الاستراتيجي للعلامة في أبوظب

أسست «NIO» في نوفمبر 2014، وتمكنت من ترسيخ مكانتها بسرعة كشركة رائدة في سوق المركبات الكهربائية الذكية الفاخرة، حيث قامت بتأسيس شبكة من المستخدمين والموظفين والمستثمرين في مختلف أنحاء العالم. وتخدم «NIO» حالياً أكثر من 598000 مستخدم في جميع أنحاء الصين وأوروبا. وفي عام 2023 وحده انضم أكثر من 107000 مستخدم جديد إلى مجتمع «NIO»، مما يعكس شعبية العلامة المتزايدة، وريادتها في قطاع المركبات الكهربائية.



وقال محمد مقطري، الرئيس التنفيذي لشركة «NIO» الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: «مع إطلاق علامة «NIO» وسيارة «EL8» في الإمارات نبدأ رحلة جديدة نحو مستقبل أكثر إشراقاً واستدامة مع مستخدمينا. ويعكس هذا الإطلاق التزامنا الثابت بتقديم تقنيات مبتكرة وتجارب مستخدم استثنائية. وتعد الإمارات مركزاً للتطور، مما يجعلها الوجهة المثالية لبدء توسعنا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ونحن نهدف من خلال مركباتنا الكهربائية الذكية المتميزة، إلى إعادة تعريف مستقبل التنقل والابتكار مع الوعي بأهمية الحفاظ على البيئة».



وتعد «NIO» رائدة في مجال تصنيع المركبات المستدامة، حيث تلتزم بإنتاج مركبات كهربائية خالية من الانبعاثات تعمل على تقليل اعتماد الإنسان على الوقود الأحفوري، مما يسهم في بيئة أكثر نظافة. وتعمل تقنية تبديل البطاريات الرائدة التي تقدمها الشركة، على تقليل النفايات وتعزيز كفاءة الموارد، من خلال إطالة عمر البطاريات.



وتعمل «NIO» بنشاط على إيجاد حلول للطاقة المتجددة لتشغيل بنيتها التحتية، مما يضمن التزامها بالاستدامة، الذي يتجاوز مجرد عملية تصنيع المركبات، وتتعاون «NIO» من خلال مبادرة «الحدائق النظيفة» مع عدد من المؤسسات الشهيرة مثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والصندوق العالمي للطبيعة، بهدف دعم الجهود العالمية، للحفاظ على الطبيعة.