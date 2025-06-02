صناعة السيارات البريطانية تسجل أضعف بداية سنوية منذ 2009

كشفت بيانات رابطة صناع وتجار السيارات في بريطانيا عن تسجيل صناعة السيارات البريطانية أضعف بداية سنوية منذ 2009. وذكرت الرابطة أن إنتاج سيارات الركوب والسيارات التجارية في بريطانيا تراجع خلال أبريل الماضي بنسبة 15.8 % سنوياً إلى 59203 سيارات.

وأضافت أن إنتاج السيارات انخفض إلى أدنى مستوى له، خلال هذا الشهر منذ عام 1952، باستثناء عام 2020 عندما أدى الإغلاق الأول بسبب «كوفيد 19» إلى توقف التصنيع بشكل شبه كامل، كما أنهت نتائج الشهر الماضي أضعف بداية عام بالنسبة لشركات السيارات في بريطانيا منذ 2009.

وتراجع إنتاج السيارات في بريطانيا الشهر الماضي للسوق المحلية 12.1 % في حين تراجع الإنتاج للسوق الخارجية 17 % سنوياً. وانخفض إنتاج سيارات الركوب 8.6 % سنوياً، في حين تراجع إنتاج المركبات التجارية 68.6 %. وتراجع إنتاج سيارات الركوب للتصدير 10.1 %، في حين تراجع الإنتاج الموجه للسوق المحلية 3.3 %.