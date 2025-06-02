انخفاض حاد في تسجيلات السيارات الجديدة بفرنسا.. و«تسلا» تعاني

انخفضت تسجيلات السيارات الجديدة في فرنسا بنسبة 12.3 % في شهر مايو مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، لتسجل 123.919 مركبة، بحسب بيانات صادرة عن هيئة صناعة السيارات الفرنسية (PFA).

وتراجعت مبيعات شركة «تسلا» بنسبة حادة، بلغت 67.18 % خلال الشهر الماضي، لتصل إلى 721 مركبة فقط. ومنذ بداية العام انخفضت مبيعات تسلا في السوق الفرنسية بنسبة 47.23 %، في حين تقلصت السوق الفرنسية بشكل عام بنسبة 8.25 %، خلال الفترة نفسها. انخفضت مبيعات تسلا بأكثر من النصف في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي، خلال أبريل على الرغم من نمو سوق السيارات الكهربائية بشكل عام في الاتحاد.

وهبطت التسجيلات الجديدة لسيارات تسلا 53 % تقريباً في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي في أبريل مقارنة بالشهر نفسه عام 2024، وفقاً لبيانات رابطة مصنّعي السيارات الأوروبية.