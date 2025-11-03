28 % نمو مبيعات «جنرال موتورز الشرق الأوسط» في الربع الثالث



تتابع «جنرال موتورز» تألقها كونها لاعباً مهيمناً ضمن فئة المركبات الرياضية متعددة الاستعمالات كاملة الحجم في الشرق الأوسط، مدعومة بواسطة مركباتها عالمية المستوى من «شفروليه»، و«جي إم سي» و«كاديلاك»، بالإضافة لقاعدة متنامية من الشباب، حيث سجلت زيادة سنوية في مبيعات الربع الثالث بلغت نسبتها 28% مقارنة مع 2024.



هذا النمو يؤكد الأثر الذي تحدثه «جنرال موتورز» في سوق التنقل سريع التغير في المنطقة، وهو مدعوم بواسطة مجموعة مركبات الـSUV كاملة الحجم من «جنرال موتورز» التي تتكون من «شفروليه تاهو» و«شفروليه سوبربان» الجريئتين، و«جي إم سي يوكون» عالية القدرة، و«كاديلاك إسكاليد» الأيقونية. وقد احتلت السعودية والإمارات والكويت المراتب الأولى في الشرق الأوسط في الأسواق الأكثر نمواً لدى «جنرال موتورز الشرق الأوسط» في سبتمبر 2025، ما يشير بوضوح إلى الرغبة الديناميكية العالية في المنطقة بالحصول على مركبات قوية راقية ومتقدمة تقنياً.



علاوة على هذا، يتخطى التزام العلامة التجارية برضا المتعاملين حدود صالة العرض. بناءً عليه، تتابع «جنرال موتورز الشرق الأوسط» الاستمتاع بنمو ثابت في متعاملي الخدمات المتكررة لما بعد البيع مع زيادة بنسبة 33% على مدى السنوات الخمس الماضية، ما يشير بوضوح إلى مستويات الثقة والولاء بين أوساط المتعاملين. وفي الواقع يوجد لدى «جنرال موتورز الشرق الأوسط» مئات آلاف قطع الغيار التي تزود بها جميع أسواق أفريقيا والشرق الأوسط بواسطة شبكتها الدولية من الموردين. ومن خلال تخطي المعايير السائدة ضمن قطاع السيارات تتفرد «جنرال موتورز» بكونها تدعم الوكالات الإقليمية عبر معدل توافر يزيد على 95% للقطع سريعة الحركة، سنة تلو الأخرى، وهذا التميز في العمليات يضمن تمتع متعاملي «جنرال موتورز» في مختلف أنحاء الشرق الأوسط بأقل أوقات توقف المركبات عن العمل وأعلى درجات الثقة.



وقال جاك أوبال، الرئيس والمدير التنفيذي لعمليات «جنرال موتورز» في أفريقيا والشرق الأوسط: «إن مركباتنا الرياضية متعدّدة الاستعمالات كاملة الحجم من شفروليه، جي إم سي، وكاديلاك تعكس الشخصية التقدمية المميزة للشرق الأوسط والرؤية المتمحورة حول التقنيات الحديثة، وهذا يرتكز على جيل جديد من المتعاملين، إضافة للتغير الجريء من ناحية التوقعات المرتبطة بالتنقل. كما أن التأثير المتنامي للمتعاملين الوافدين على علاماتنا التجارية الأيقونية يشير إلى تبدل في ديناميكيات الأسواق الإقليمية، مع بروز طلب كبير على المركبات القوية الراقية والمتصلة. إلى جانب لهذا، وبفضل ابتكارات رائدة مثل سوبر كروز، التي ستتوفر في المنطقة قريباً، تبقى جنرال موتورز مركزة على جلب تقنيات هادفة ومتمحورة حول المتعاملين إلى السوق، وريادة الدرب فيما يتعلق بالأنظمة المتطورة لمساعدة السائق وقدرات القيادة الذاتية الشخصية».