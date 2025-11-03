زيكر ترتقي بمعايير الفخامة الذكية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بطرح سيارة 7X للمرة الأولى

في أجواء احتفالية جمعت بين الابتكار والأناقة والاستدامة، أطلقت زيكر رسمياً سيارتها الجديدة 7X خلال حفل حصري أقيم في 23 سبتمبر 2025 بدبي. واستعرضت الشركة من خلال هذا الحدث رؤيتها للارتقاء بمفهوم التنقل الكهربائي الفاخر في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من خلال الجمع بين الأداء الفائق والتصميم الأنيق وأنظمة السلامة المتطورة. وقد لاقى الطراز الجديد إقبالاً واسعاً، حيث نفدت دفعتان من سيارات زيكر 7X خلال الحفل، ما يؤكد اهتمام العملاء المتزايد بالسيارات الفاخرة الذكية المصممة لعصر التنقل الكهربائي.

يمثل هذا الإطلاق خطوة بارزة في مسيرة زيكر، مع طرحها سيارة SUV متعددة الاستخدامات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث يتطلع العملاء إلى الجمع بين الأداء الفائق والابتكار المستدام وأرقى مستويات الفخامة. ومع وصول سيارة 7X، تُلبي زيكر هذه التوقعات وترسي معياراً جديداً في عالم التنقل الفاخر الذكي.

تجربة ممتعة في كل رحلة

صُممت سيارة زيكر 7X لتقدم تجربة متكاملة تتجاوز مجرد التنقل، حيث تجمع بين الأداء الفائق والفخامة والتصميم الذكي. وتأتي منظومة الحركة مزودة بمحركين للدفع الرباعي يولدان قوة تبلغ 646 حصاناً، مدعومة بنظام تعليق هوائي متطور ونظام التحكم المستمر بالتخميد (CCD). وبفضل منصة زيكر عالية الجهد بقدرة 800 فولت، تحقق السيارة تسارعاً استثنائياً من السكون إلى 100 كم/ساعة في 3,8 ثانية فقط. كما توفر السيارة مدى قيادة مميز يصل إلى 615 كم قبل الحاجة لإعادة شحنها وفقاً لاختبار السيارات الخفيفة الموحد عالمياً (WLTP).

فخامة استثنائية وتقنيات رائدة

صُممت سيارة 7X في جوتنبرج تحت إشراف ستيفان سيلاف وفقاً لفلسفة "الطاقة الخفية" الفريدة والمتميزة. ويعتمد التصميم على النسبة الذهبية 0,618، ما يمنح السيارة خطوطاً انسيابية تجمع بتناغم بين الأناقة والعملية.

ويتضمن التصميم الجريء لسيارة 7X لوحة الإضاءة الأمامية الذكية ستارجيت قياس 93 بوصة، وهي الأولى من نوعها في فئتها، مع أبواب أوتوماتيكية بدون إطار للنافذة. أما من الداخل، فتتميز المقصورة بالفخامة الذكية مع إضاءة محيطية بتصميم ثلاثي الأبعاد وفتحة سقف بانورامية مزدوجة، إضافة إلى السقف البانورامية الكبير المزود بميزة التظليل الكهربائي. كما يستمتع الركاب بـ 36 مساحة تخزين، ما يضمن مساحةً رحبة لجميع أمتعتهم.

ذكاءٌ متكامل

تتضمن مقصورة سيارة 7X العديد من التقنيات المتطورة، منها لوحة عدادات عالية الدقة قياس 13,02 بوصة وشاشة العرض على الزجاج الأمامي بتقنية الواقع المعزز، إضافةً إلى كاميرا لمراقبة الركاب تغطي صفي المقاعد لضمان تفاعل سلس وواضح مع أنظمة السيارة. وتوفر السيارة تجربة موسيقية استثنائية عبر نظام Zeekr Sound الذي يتضمن 21 مكبراً صوتياً يمنح الركاب جودة تضاهي قاعات الحفلات. كما تشمل ميزات الراحة الذكية المساعد الذكي AI Mate.

مستويات أمان ليس لها مثيل

تم تصميم سيارة 7X لتقديم مستويات أمان لا مثيل لها، حيث حصلت على تصنيف خمس نجوم في اختبار Euro NCAP، وهو أعلى تصنيف من واحدة من أكبر هيئات اختبار السلامة في العالم. وتتميز السيارة بهيكل هو الأول من نوعه مع عارضة أنبوبية من قطعة واحدة مصنوعة بالحرارة الفائقة مع ضغط بقوة 2,000 ميجا باسكال. ويجمع هيكل السيارة بين الفولاذ عالي القوة والألمنيوم لتوفير مستويات استثنائية من المتانة والحماية. ولتعزيز أمان الركاب، تُجهز السيارة بالعديد من الابتكارات الرائدة للمرة الأولى مثل نظام كسر النافذة بلمسة زر، فيما تستخدم أنظمة مساعدة القيادة المتقدمة (ADAS) مجموعة من الرادارات والكاميرات لتوفير الميزات الذكية بما في ذلك التحكم في تمركز السيارة وسط المسار ورصد النقاط العمياء ونظام الرؤية المحيطية لمراقبة محيط السيارة. إضافة إلى ذلك، يكتشف نظام مراقبة السائق علامات التعب أو تشتت الانتباه، فيما تضمن تقنية سلامة البطارية المتطورة عدم وقوع أي حوادث احتراق تلقائي. وتتعزز راحة وثقة السائق بفضل نظام الكبح القوي الذي يساعد سيارة 7X على التوقف التام من سرعة 100 كم/ساعة في مسافة 34,9 متراً فقط.

رؤية مستقبلية مميزة للشرق الأوسط وشمال أفريقيا

قال السيد مارس تشين، نائب الرئيس العالمي لشركة زيكر: "يُمثل إطلاق سيارة 7X في الشرق الأوسط وأفريقيا إنجازاً مهماً لعلامتنا التجارية، حيث نرتقي من خلالها بمعايير الفخامة الذكية في المنطقة. وبعد نجاح سيارتي زيكر 001 وزيكر X، تأتي 7X لتلبية متطلبات شريحة أوسع من العملاء، حيث تمثل مستقبل التنقل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بفضل تقنياتها المتطورة وأنظمة السلامة الرائدة في فئتها، مع مزيج متوازن من الأناقة والأداء".

تعزيز الثقة والارتقاء بجودة التنقل الكهربائي الفاخر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

تتميز سيارة 7X بضمان شامل لمدة 5 سنوات وضمان للبطارية لمدة 8 سنوات، ما يعكس التزام الشركة الراسخ بالجودة وراحة العملاء. واحتفالاً بهذا الإطلاق التاريخي، سيحظى العملاء بمجموعة من الامتيازات الحصرية التي سيُعلن عنها عبر الوكلاء المحليين. ومع هذه المزايا إلى جانب أحدث التقنيات المبتكرة، تواصل زيكر تعزيز مكانتها الرائدة في قطاع التنقل الكهربائي الفاخر في الشرق الأوسط.

المستقبل للتنقل الكهربائي

يشكل طرح سيارة 7X في الشرق الأوسط بداية لرحلة جديدة تعكس التزام العلامة التجارية برسم ملامح مستقبل التنقل في المنطقة، حيث تقدم السيارة وأداءً فائقاً بدون انبعاثات ومستويات فخامة توازن بين متطلبات العمل والحياة العائلية وروح المغامرة.