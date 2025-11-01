مفتاح سيارتك ضار جداً بالصحة



كشفت دراسة جديدة أجراها خبراء Money Supermarket في المملكة المتحدة أن مفاتيح السيارات تحمل كمية من البكتيريا الضارة جداً بالصحة في بعض الأحيان، وتفوق بمعدل أربع مرات تقريباً تلك الموجودة على الهواتف المحمولة ولوحات مفاتيح الحواسيب.



الحقيقة الصادمة

شملت الدراسة 2000 سائق في المملكة المتحدة، وتم أخذ مسحات من مفاتيح سياراتهم لتحليلها في مختبر متخصص. كانت النتائج مقلقة؛ إذ أظهرت الدراسة أن هذا التلوث يتفاقم بسبب الإهمال الشديد من قبل السائقين، وكان ثلث السائقين الذين شملتهم الدراسة لم ينظفوا مفاتيح سياراتهم مطلقاً، على الرغم من امتلاك الكثير منهم لها لأكثر من خمس سنوات.

المكورات العنقودية البشرية هي أكثر أنواع البكتيريا شيوعاً على المفاتيح. ورغم أنها كائنات حية تعيش بشكل طبيعي على جلد الإنسان، وهي غير ضارة عادة، إلا أن بعض سلالاتها يمكن أن تتطور لتصبح مقاومة للمضادات الحيوية وتسبب عدوى خطيرة.



نصيحة الخبراء

لتقليل خطر انتقال الجراثيم، يشدد الخبراء على ضرورة دمج تنظيف مفاتيح السيارة في الروتين الأسبوعي للعناية بالمركبة، وينصح باستخدام قطعة قماش ناعمة ومحلول صابون معتدل، مع تجنب المبيضات أو غمر المفاتيح في الماء تماماً لتفادي إتلاف المكونات الإلكترونية الدقيقة بداخلها. وعلى الرغم من الإهمال العام، أظهرت الدراسة أن سائقي ماركة بي إم دبليو (BMW) هم الأكثر انتباهاً للنظافة، حيث تصدروا القائمة بنسبة 57% من السائقين الذين ينظفون مفاتيح سياراتهم أسبوعياً أو أكثر.