«فولكس واجن» تطلق «تيغوان» الجديدة كلياً في دول مجلس التعاون

دبي - البيان

أعلنت «فولكس واجن» عن إطلاق السيارة تيغوان الجديدة كلياً في دول مجلس التعاون الخليجي، والذي يعد الجيل الثالث من هذه السيارة الشهيرة والأكثر مبيعاً. وأصبحت «تيغوان» واحدة من أنجح طرازات «فولكس واجن» على مستوى العالم، حيث تم بيع أكثر من 7.6 ملايين سيارة «تيغوان» منذ طرحها في عام 2007. وسيتوفر الطراز الجديد بمحرك TSI سعة 1.4 لتر لدى الوكالات في 1 أكتوبر، كما تتوفر السيارة الجديدة بمحرك TSI سعة 2.0 لتر بحلول نهاية العام.



وقال ماتياس تزيغلر، المدير التنفيذي لشركة «فولكس واجن» الشرق الأوسط: حققت سيارة «تيغوان» نجاحاً عالمياً لعلامة «فولكس واجن»، وهو ما ينطبق أيضاً على منطقتنا. لقد أثبتت «تيغوان» أنها السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات المثالية لعملائنا، حيث تتيح لهم مساحة كافية للاستمتاع بأسلوب حياة نشط، وتكمل تجربة قيادتهم بميزات عالية التقنية وتصميم جذاب.



وتتميز السيارة بتكنولوجيا متطورة مبنية على منصة (MQB evo)، وهي المنصة التكنولوجية الأحدث والأكثر استخداماً من «فولكس واجن». ويتيح هذا التقدم للشركة دمج الميزات التكنولوجية المتطورة، وتعزيز كل جانب من جوانب السيارة. ويقدم نظام لوحة العدادات الرقمية Digital Cockpit Pro المصمم بأناقة، البيانات الأكثر أهمية، ويدمج الخدمات والتطبيقات الرقمية، بدعم من مفهوم تشغيل سهل الاستخدام يضمن تفاعلاً سلساً بين السائق والسيارة. وتسهم الابتكارات مثل وظيفة التدليك الهوائي للمقاعد الأمامية ومنظومة مصابيح IQ. LIGHT HD الأمامية المستوحاة من طراز «طوارق» الفاخر، في إضفاء المزيد من الجاذبية على سيارة تيغوان الجديدة كلياً، في حين يساعد نظام التحكم في هيكل السيارة adaptive chassis controlPro على تعزيز الراحة والأداء، كما يعمل نظام مساعد ركن السيارة Park Assist الأحدث على أتمتة مناورات ركن السيارة.



ويمثل هذا الطراز الأحدث قفزة للأمام في التصميم والتكنولوجيا والراحة، مما يعزز كل جانب من جوانب تجربة القيادة. ومع التحسينات الكبيرة في جميع المجالات، تضع سيارة تيغوان الجديدة كلياً معياراً جديداً في سوق السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات، مما يسلط الضوء على التزام فولكس واجن بالابتكار والتميز.



وتتميز السيارة بتصميم جديد مبتكر يمنحها مظهراً عصرياً ومتطوراً. وتأتي مقدمة السيارة مزودة بمصابيح أمامية مسطحة بتقنية LED، وشريط إضاءة، وشبكة أمامية ومصد جديدين. كما تم تزويد الجهة الخلفية من السيارة بشريط إضاءة أفقي، وتصميمات جديدة للعجلات، ومساحة أكبر لصندوق الأمتعة.



وتتوفر السيارة بثلاثة ألوان جديدة نابضة بالحياة هي اللون الأخضر Cypress، والفضي Oyster، والأحمر Persimmon، إلى جانب خمسة ألوان أخرى بطلاء معدني. وتتميز السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات والمدمجة بتصميمها المعبر وديناميكا الهواء المحسنة ومظهر أمامي قوي مع مصابيح LED أمامية مسطحة، وشريط إضاءة أفقي مغطى بالزجاج، وتوجيه هواء محسن من خلال فتحات الشبكة الأمامية المعاد تصميمها.