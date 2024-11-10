واردات سيارات الديزل في كوريا تنخفض بأكثر من النصف

ذكرت بيانات جمعية مستوردي وموزعي السيارات الكورية اليوم الأحد، أن عدد سيارات الديزل المستوردة إلى كوريا الجنوبية انخفض بأكثر من 60% حتى الآن هذا العام، مع انخفاض حصتها في السوق إلى أدنى مستوى لها منذ 20 عاما.

وقالت بيانات الجمعية، إن عدد سيارات الديزل الواردة خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر وصل إلى 6740 سيارة، بانخفاض 65.1% عن نفس الفترة من العام الماضي، في حين اخفض العدد في شهر أكتوبر وحده، بنسبة 58.7% على أساس سنوي ليصل إلى 643 سيارة.

وأظهرت البيانات، أن سيارات الديزل شكلت 3.1% من إجمالي السيارات المستوردة في الفترة من يناير إلى أكتوبر، وهو ما يمثل أصغر حصة سوقية منذ عام 2004.

وكانت حصة السوق المحلية من واردات الديزل في السوق المحلية قد بلغت ذروتها عند 69% في عام 2015، بعد أن تجاوزت نسبة 20% و30% في عامي 2009 و2011 على التوالي.