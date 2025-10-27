شارب تكشف عن سيارة كهربائية بتعاون مع فوكسكون

قررت شركة شارب اليابانية العملاقة للإلكترونيات خوض غمار السيارات بمفهومها الجديد للسيارات الكهربائية، الذي طورته بالتعاون مع عملاق تصنيع التكنولوجيا فوكسكون. وهي شارب LDK+، وهي سيارة ميني فان كهربائية بالكامل، تبدو وكأنها غرفة معيشة متنقلة، مزودة بمساحة خلفية قابلة للتخصيص، تجعل رحلات الطريق مريحة ومريحة.

وحسبما أعلنت عبر موقعها الرسمي، يأتي هذا النموذج كثمرة للتعاون مع "هون هاي تكنولوجي" التايوانية المعروفة باسم "فوكسكون"، وتهدف "شارب" من خلاله إلى دمج التنقل مع نمط الحياة العصرية الذكية تحت شعار "جزء من منزلك".

ويتميز بتصميم خارجي يسهل القيادة في المدن، إلى جانب مقصورة داخلية رحبة ومتعددة الاستخدامات، تتيح تحويل السيارة إلى غرفة معيشة أو مكتب متنقل، بفضل المقاعد القابلة للدوران والطاولة المدمجة وجهاز العرض وشاشة كبيرة.

ويتميز النموذج بقدرات اتصال متقدمة، حيث يعتمد على منصة الذكاء الاصطناعي الخاصة بـ"شارب" والمعروفة باسم "CE-LLM"، التي تتيح ربط السيارة بالأجهزة المنزلية وأنظمة الطاقة مثل الألواح الشمسية والبطاريات المنزلية لإدارة الطاقة بكفاءة.

والجانب الأكثر إثارة للاهتمام في هذه السيارة يكمن وراء أبوابها المنزلقة الكبيرة. يمكن تدوير المقاعد الخلفية بزاوية 180 درجة، مما يحول المقصورة إلى مساحة دافئة ومريحة. تتميز النوافذ الجانبية بستائر من الكريستال السائل لضمان الخصوصية، مع نظام مدعوم بالذكاء الاصطناعي يضبط الإضاءة ودرجة الحرارة تلقائيًا حسب رغبة الركاب.

وسيُعرض النموذج للمرة الأولى في معرض التنقل الياباني 2025، الذي يُقام في مركز "طوكيو بيج سايت" بين 30 أكتوبر و9 نوفمبر، حيث تسعى "شارب" إلى تقديم رؤيتها حول كيفية تلاقي الحياة اليومية مع تقنيات التنقل الحديثة.