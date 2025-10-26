تجربة مبتكرة.. السيارات الكهربائية تزود المنازل بالطاقة عند الحاجة

بدأت تجربة جديدة في مجال السيارات الكهربائية تهدف إلى تحويل الملايين منها إلى مصدر للطاقة عند أوقات الذروة، ما قد يخفف الضغط على شبكات الكهرباء ويغير مفهوم استهلاك الطاقة بشكل جذري.

التجربة، التي تحمل اسم V2VNY (Vehicle 2 Volume eNergy Yield)، تدعو الشركات التي تمتلك أساطيل من السيارات الكهربائية إلى المشاركة لتحقيق أهداف بيئية مستدامة. المشروع يقوده متخصص النقل المستدام Hangar 19 بالتعاون مع شركة البرمجيات CrowdCharge وشركة تأجير السيارات الكهربائية DriveElectric.

يعتمد المشروع على تكنولوجيا السيارة إلى الشبكة (V2G)، التي تتيح للسيارات الكهربائية إعادة الطاقة المخزنة في بطارياتها إلى الشبكة الكهربائية، أو إلى مبنى، أو حتى إلى سيارة أخرى. ويعتبر هذا النظام مثالياً لمواجهة فترات الذروة في استهلاك الكهرباء، حيث يمكن للسيارات الموصولة طوال اليوم أن تزود الشبكة بالطاقة عند الحاجة وتعيد شحن نفسها لاحقا.

ويشترط المشروع أن يمتلك المشاركون سيارتين كهربائيتين على الأقل من طرازات محددة تشمل Genesis وHyundai وKia وMG، وذلك لأن هذه الطرازات تدعم الشحن ثنائي الاتجاه ولها مقابس كهربائية يمكن توصيل الأجهزة بها.

ويتميز نظام الشحن بأنه يتيح توصيل سيارتين في الوقت نفسه، مع إمكانية إعطاء أولوية لإحدى السيارتين حسب الحاجة، بما في ذلك مشاركة الطاقة بين البطاريتين. كما يمكن تحديد حدود الأميال اليومية يدويًا عبر تطبيق الهاتف الذكي أو السماح للذكاء الاصطناعي في النظام بإدارة الشحن وفق أنماط التنقل اليومية للسائقين، مع عرض جدول واضح للتوقعات لتجنب أي مفاجآت.

تأتي هذه المبادرة في وقت يشهد فيه الاهتمام بالسيارات الكهربائية نموا سريعا، وسط مخاوف من قدرة مشغلي الشبكات على تلبية الطلب المتزايد على الكهرباء. ويعتقد الخبراء أن استغلال قدرة السيارات الكهربائية على تخزين الطاقة وإعادتها عند الحاجة قد يمثل جزءا من الحل لمواجهة فترات الذروة وتخفيف الضغط على الشبكة الوطنية.

تجارب سابقة على تكنولوجيا V2G أظهرت نتائج واعدة، منها مشروع Electric Nation في عام 2020، الذي نفذته شركة Western Power Distribution بالتعاون مع CrowdCharge بمشاركة مئة من مالكي سيارات Nissan Leaf لتقييم أثر هذه التقنية عند زيادة انتشار السيارات الكهربائية على الطرق في المستقبل.

ويؤكد القائمون على تجربة V2VNY أن التوسع في تطبيق هذه التكنولوجيا قد يعزز من كفاءة استهلاك الطاقة، ويدعم التحول نحو النقل المستدام، ويتيح للشركات تقليل بصمتها الكربونية بطريقة مبتكرة وعملية، مع الاستفادة من السيارات الكهربائية كأداة لإدارة الطاقة الذكية.