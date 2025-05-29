«فورد» تستدعي مليون سيارة في أمريكا

استدعت شركة «فورد موتور» 1.08 مليون مركبة في الولايات المتحدة، بسبب خلل في كاميرا الرؤية الخلفية، ما يزيد من خطر وقوع الحوادث. ووفقاً لما أعلنته الإدارة الوطنية للسلامة المرورية على الطرق السريعة الأربعاء.

تستدعي صانعة السيارات طرازات «برونكو»، و«إف 150»، و«إيدج»، من موديلات الأعوام 2021 إلى 2024. ويشمل الاستدعاء مركبات «إسكيب»، و«كورسير»، و«إف 250»، و«إف 350»، و«إف 450»، و«إف 550»، و«إف 600»، لعامي 2023 و2024.

كما يضم سيارات «إكسبيديشن»، موديلات الأعوام 2022 إلى 2024، و«ترانزيت»، موديلات الأعوام 2022 إلى 2025، و«ماك إي»، و«لينكولن نوتيلوس» موديلات الأعوام 2021 إلى 2023، و«رينجر»، و«موستانج»، عام 2024، و«نافيجيتور»، بين عامي 2022 و2024.