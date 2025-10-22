نيسان تطور سيارة كهربائية صغيرة مزودة بألواح شمسية

تستعد «نيسان موتور» لطرح نموذج أولي لسيارة كهربائية صغيرة مزودة بألواح شمسية مثبتة على السقف، خلال معرض للسيارات سيعقد في طوكيو في وقت لاحق هذا الشهر.

وأوضحت صانعة السيارات اليابانية أنه عند وقوف السيارة ستمتد لوحة شمسية إضافية للأمام من وحدة التخزين، ما يعزز قدرة توليد الطاقة بأكثر من 60%.

كما أضافت «نيسان» أنه إذا ولد نظام الألواح الشمسية ما يكفي من الطاقة لتوفير مدى قيادة يصل إلى 3 آلاف كيلو متر، فإنه يمكن الاستغناء عن الشحن الكهربي في حال استخدمت السيارة الصغيرة بشكل أساسي في القيادة لمسافات قصيرة لأغراض التنقل أو التسوق.

وأوضح جونيتشي إينو قائد المشروع حسبما نقلت «جيجي برس» قائلاً: نرغب في تصنيع سيارة لا تحتاج إلى البنزين ولا الشحن الكهربائي.

وأضافت أن ذلك النموذج الأولي مستوحى من مركبة «ساكورا» الكهربائية الصغيرة التي تصنعها «نيسان».

وتقول نيسان: إنها ستكشف النقاب عن نموذج أولي في معرض اليابان للتنقل 2025 هذا الشهر، وهو مزود بنظام داخلي يحصد الطاقة من الشمس.

سيتم تركيب النظام، المسمى Ao-Solar Extender، على سيارة نيسان ساكورا، السيارة الكهربائية الأكثر مبيعاً في اليابان.

طور هذا النظام الشمسي داخلياً، وهو يهدف إلى تقليل الاعتماد على الشبكة الكهربائية وتسهيل استخدام السيارات الكهربائية من خلال تبسيط عملية الشحن.

ووفقاً لتقديرات فريق التطوير، يمكنه إنتاج طاقة شمسية كافية لتغطية مسافة تصل إلى 3000 كيلومتر. تعتبر هذه الفكرة حلاً عملياً لمشكلات الشحن اليومية، وليست مجرد تجربة مبهرجة.

يثبت موسع الطاقة الشمسية Ao-Solar Extender على سطح السيارة، ويتيح شحنها أثناء الحركة وفي وضع الركن. عند ثبات السيارة، تنزلق لوحة إضافية من حجرتها، ما يوسع مساحة السطح الشمسي ويزيد توليد الطاقة إلى حوالي 500 واط. كما يوفر هذا الجزء القابل للسحب ظلاً ويساعد في حجب أشعة الشمس عن الزجاج الأمامي، ما يخفض درجة حرارة المقصورة ويقلل الطاقة اللازمة لتكييف الهواء - وهي لمسة بسيطة ومدروسة يقدرها مالكو السيارة يومياً.

تظهر بيانات رحلات مالكي سيارات ساكورا أن الكثيرين منهم يقومون بمهمات قصيرة ورحلات مدرسية، ما يشير إلى أن الطاقة الشمسية قد تغني تقريباً عن الحاجة إلى توصيلها بالكهرباء لنسبة كبيرة من السائقين. بالنسبة لهذه الفئة، يبدو الشحن على الأسطح أقرب إلى الراحة الهادئة المدمجة، وليس مجرد حداثة.