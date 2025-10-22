سيارة ROX ADAMAS تنطلق من أبوظبي إلى العالم

أطلقت شركة ROX Motor من العاصمة الإماراتية أبوظبي سيارتها الرياضية متعددة الاستخدامات الجديدة ROX ADAMAS خلال حفل عالمي مرموق يجسد عمق الشراكة الصناعية الثنائية التي تجمع دولة الإمارات بالصين في مجالات الابتكار والتنقل المستدام. وجاء الإطلاق بالتزامن مع افتتاح مختبر Borouge–ROX للمواد المبتكرة للسيارات، في خطوة ترسخ مكانة أبوظبي كمركز عالمي للابتكار الصناعي والتقنيات المتقدمة.

وبهذه المناسبة، قال جارفيس يان، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة ROX Moto: "تمثل سيارة ROX ADAMAS المرحلة التالية من استراتيجية توسعنا الدولية، وينسجم إطلاقها مع التزامنا تجاه أبوظبي باعتبارها شريكاً استراتيجياً في رسم ملامح مستقبل التنقل الفاخر، بما يتماشى مع رؤيتها الصناعية الطموحة لإعادة تعريف مفهوم الفخامة على مستوى العالم".

وأضاف محمد الكمالي، الرئيس التنفيذي للصناعة والتجارة في مكتب أبوظبي للاستثمار: "يعكس إطلاق السيارة من العاصمة أبوظبي مكانتها المتنامية كمركز عالمي للابتكار والصناعات المستقبلية. ولاشك أن الشراكة بين ROX Motor وBorouge تمثل نموذجاً عملياً لتوظيف الابتكار في بناء منظومة تدعم التنقل المستدام وتفتح آفاقاً جديدة للاستثمار والتوطين، بما يتماشى مع رؤية أبوظبي في بناء اقتصاد قائم على المعرفة والتكنولوجيا المتقدمة".

وأكد بريان بيان، مدير التسويق التنفيذي لشركة ROX Motor، أن الشراكة الاستراتيجية مع أبوظبي تمثل محطة بارزة في مسيرة العلامة التجارية العالمية، مشيراً إلى أن العاصمة الإماراتية أصبحت قاعدة رئيسية لتوسع الشركة الإقليمي والدولي بفضل بيئتها الاستثمارية المبتكرة ورؤيتها المستقبلية في مجالات الصناعة والتنقل المستدام.

وأشار بيان إلى أن إطلاق السيارة الجديدة تم بالتعاون مع مكتب أبوظبي للاستثمار، بالتزامن مع افتتاح مختبر Borouge–ROX المشترك، الذي يهدف إلى تسريع تطوير المواد المتخصصة في صناعة السيارات، ما يعزز مكانة أبوظبي كعاصمة عالمية للابتكار في تقنيات التنقل المتقدمة والمستدامة.

وتجسد ROX ADAMAS مفهوم "فخامة الأداء – Gliding Luxury”، إذ تجمع بين القوة والدقة والأناقة، بفضل نظام REEV من الجيل الجديد الذي يتيح مدى كهربائياً يصل إلى 235 كيلومتراً ومدى إجمالياً يبلغ 1,226 كيلومتراً، مع نظام دفع رباعي ثنائي المحرك بقوة 350 كيلوواط وعزم دوران 740 نيوتن متر وتسارع من 0 إلى 100 كم/ساعة في 5.5 ثانية. كما يضمن نظام إدارة حرارة الصحراء أداءً مستقراً في الظروف المناخية القاسية.

وتضم المقصورة الداخلية تقنيات متقدمة تشمل نظام التشغيل الذكي ROX OS المدعوم بشريحة Qualcomm 8155، والتحكم الصوتي باللغة العربية، والتفاعل متعدد الشاشات، بالإضافة إلى أنظمة مساعدة السائق من المستوى L2+ وتحديثات OTA.

وأوضح بريان بيان أن سيارة ROX ADAMAS تعكس فلسفة الشركة القائمة على الدمج بين الابتكار والإرث والإبداع الهندسي، قائلاً: "أردنا تقديم طراز يجمع بين القوة على الطرق الوعرة والأناقة في المدن العصرية والتقنيات الذكية، ليمنح السائق تجربة قيادة استثنائية وثقة مطلقة فوق الرمال."

وأضاف: "لدينا علاقة مميزة مع دولة الإمارات، وخاصة إمارة أبوظبي التي تمثل مركزاً للابتكار والرؤية المستقبلية في المنطقة. ومن هذا المنطلق اخترنا أن تكون أبوظبي منصة الإطلاق العالمي لسيارتنا الجديدة، كما نعمل على توسيع تعاوننا مع مكتب أبوظبي للاستثمار لتأسيس شراكة طويلة الأمد في مجالات التكنولوجيا والتنقل المستدام."

واختتم قائلاً: "نؤمن أن سيارات الدفع الرباعي تجسد أسلوب الحياة العصري في المنطقة، وأبوظبي هي المكان الأمثل لتجسيد رؤيتنا، فهي تجمع بين الحداثة والابتكار والاستدامة، وهي القيم التي تمثل جوهر علامتنا التجارية."

يُمثل إطلاق ROX ADAMAS أول إنجاز لنهج ROX Motor القائم على التكامل والتعاون، مع المزيد من التطورات التي ستتبعها. ومن خلال شراكتها مع شركة بروج ومكتب أبوظبي للاستثمار، تعمل شركة ROX Motor على إعادة تعريف الابتكار في مجال التنقل، من خلال الجمع بين الفخامة والاستدامة والمغامرة لإلهام الجيل القادم من حلول التنقل ووضع معيار جديد للتعاون الصناعي العالمي