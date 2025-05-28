«فاراداي فيوتشر» تؤسس منشأتها الإقليمية الأولى في رأس الخيمة

أعلنت شركة فاراداي فيوتشر، المصنع العالمي للمركبات الكهربائية الذكية المعتمدة على تقنيات الذكاء الاصطناعي ومقرها ولاية كاليفورنيا، تأسيس أول منشأة تشغيلية لها في منطقة الشرق الأوسط بإمارة رأس الخيمة وذلك ضمن استراتيجيتها للتوسع العالمي.

وتمثل هذه المنشأة خطوة محورية نحو تسريع التحول في قطاع المركبات الكهربائية بالمنطقة، انطلاقاً من حرص الشركة على تعزيز مكانة إمارة رأس الخيمة كمركز رائد لحلول التنقل الذكي والمستدام.

وتقع المنشأة الجديدة في منطقة الحمرا الصناعية التابعة لهيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية «راكز»، وتمتد على مساحة تبلغ نحو 108 آلاف قدم مربعة.

وستضم المنشأة مكتباً إدارياً وورشة هندسية ومركزاً تشغيلياً متكاملاً، ويقدر حجم الاستثمار الأولي للمشروع 30 مليون درهم على أن يوفر 200 وظيفة مباشرة في مجالات الهندسة واللوجستيات والعمليات ودعم العملاء. ومن المتوقع بدء العمليات التشغيلية في النصف الثاني من عام 2025 مع تقدم أعمال الإنشاء حالياً.