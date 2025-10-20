صادرات السيارات في كوريا ترتفع بنسبة 16.8% خلال سبتمبر

ارتفعت صادرات السيارات في جمهورية كوريا بنسبة 16.8% عن العام السابق خلال شهر سبتمبر الماضي، مدفوعة بالطلب القوي على السيارات الصديقة للبيئة في أوروبا وآسيا.

وذكرت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية، أن قيمة شحنات السيارات الصادرة بلغت 6.41 مليارات دولار أمريكي الشهر الماضي، وهو أعلى رقم لأشهر سبتمبر، وفقا لبيانات وزارة التجارة والصناعة والموارد الصادرة اليوم الاثنين.

ومن حيث الحجم، ارتفعت الصادرات بنسبة 11% على أساس سنوي لتصل إلى 228 ألف سيارة، فيما بلغت قيمة الصادرات المتراكمة للسيارات من يناير إلى سبتمبر أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 54.1 مليار دولار.

وارتفعت الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي بنسبة 52.8% على أساس سنوي لتصل إلى 958 مليون دولار خلال سبتمبر، بينما ارتفعت الصادرات إلى آسيا بنسبة 62.3% لتصل إلى 823 مليون دولار، بينما تراجعت الصادرات إلى أمريكا الشمالية بنسبة 5.3% لتصل إلى 2.8 مليار دولار، مع انخفاض الصادرات إلى الولايات المتحدة بنسبة 7.5% لتصل إلى 2.4 مليار دولار.

وبحسب النوع، ارتفعت صادرات السيارات الصديقة للبيئة، مثل السيارات الكهربائية والهجينة والسيارات التي تعمل بالهيدروجين، بنسبة 47.5% عن العام السابق لتصل إلى 90,496 سيارة الشهر الماضي. وهذه هي المرة الأولى التي تتجاوز فيها الصادرات الشهرية للسيارات الصديقة للبيئة 90 ألف وحدة، وهو ما يمثل ما يقرب من 40% من إجمالي صادرات السيارات.