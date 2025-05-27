«فولفو» تعتزم تسريح 3 آلاف موظف

تعتزم صانعة السيارات «فولفو كارز» تسريح ما يقرب من ثلاثة آلاف موظف، يشكلون حوالي 15 % من إجمالي الموظفين في المناصب الإدارية على مستوى العالم، ضمن حملة واسعة النطاق لخفض التكاليف.

وخلال أبريل أعلنت الشركة، التي يقع مقرها في السويد، خطة لخفض التكاليف والسيولة بقيمة 18 مليار كرونة سويدية (1.89 مليار دولار).

وأوضحت الشركة المملوكة لشركة «جيلي هولدينج» الصينية الشهر الماضي أن البرنامج سيشمل خفض الاستثمارات، وتسريح موظفين عبر عملياتها في أنحاء العالم.

وأكد الرئيس التنفيذي للشركة، هوكان سامويلسون، أن هذه الخطوة ضرورية لتحسين التدفق النقدي، وتقليل التكاليف الهيكلية في ظل تقلبات السوق العالمية.