«مرسيدس-بنز» تكشف عن سيارة حطمت الأرقام القياسية خلال «جيتكس»

كشفت «مرسيدس-بنز» عن السيارة الاختبارية CONCEPT AMG GT XX التي حطمت الأرقام القياسية خلال مشاركتها في الدورة الخامسة والأربعين من معرض «جيتكس جلوبال»، أكبر معرض للتقنية والذكاء الاصطناعي في العالم. وجاء العرض ضمن جناح «e&» في مركز دبي التجاري العالمي، حيث تجسّد هذه السيارة الاختبارية عهداً جديداً من الأداء الكهربائي المتطور بفضل ما تقدمه من ابتكارات في أنظمة القيادة والديناميكا الهوائية وتكنولوجيا البطاريات والبرمجيات.

ومن خلال شراكتها الاستراتيجية الممتدة مع «مرسيدس-بنز» الشرق الأوسط، تواصل «e&» توفير المنصة التي تتيح عرض أحدث ابتكارات العلامة في مجال التكنولوجيا خلال فعاليات «جيتكس جلوبال». وتعكس هذه الشراكة التزام الإمارات بدعم حلول التنقل الذكي، وسعيها الدائم لترسيخ مكانتها في ريادة الابتكار. وتسهم «e&» في تحقيق هذه الرؤية عبر حلول الاتصال والحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي التي تدعم تطوير الجيل القادم من حلول التنقل والمدن الذكية.

وقال مايكل ستروباند، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة مرسيدس-بنز الشرق الأوسط ورئيس منطقة أفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط في «مرسيدس- بنز جروب»: تمثل السيارة الاختبارية محطة جديدة في مسيرة الشركة، حيث تجسد تطور إرث الأداء الفائق من خلال الكهرباء والابتكار. ويؤكد عرضها في جيتكس جلوبال، المنصة الإقليمية الأبرز في مجال التكنولوجيا، التزامنا بإعادة تعريف مفاهيم الأداء العالي للمستقبل. ونحن، بالتعاون مع شريكنا الاستراتيجي «e&»، نفخر بتقديم هذه الابتكارات بما يعكس رؤية دولة الإمارات لمستقبل التكنولوجيا والتنقل الذكي.