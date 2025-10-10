بقوة 1000 حصان.. «فيراري» تكشف عن أولى سياراتها الكهربائية

أعلنت شركة فيراري، أمس، أن أولى سياراتها الرياضية الكهربائية المقرر إطلاقها العام المقبل، ستكون كوبيه بأربعة مقاعد تزيد قوتها على 1000 حصان وتتمتع بمدى يصل إلى 530 كيلومتراً.

وكما هو متوقع من فيراري، تعِد أن تكون إليتريكا سيارة سريعة، إذ تنطلق من صفر إلى 100 كيلومتر في الساعة خلال 2,5 ثانية مع سرعة قصوى تبلغ 310 كيلومترات في الساعة. لكن طراز أربعة مقاعد يضعها خلف بعض منافسيها.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة ينيديتو فينيا خلال عرض تقديمي: «إن فيراري لا تنوي التحول بالكامل إلى السيارات الكهربائية في وقت قريب، حيث إن السيارة إضافة (إلى مجموعة سياراتنا) وليست تحولاً».

ولم تكشف الشركة عن سعر بيع السيارة، لكن المحللين يقولون إن فيراري ستحتاج إلى تقييمها بعناية مقارنة بالسعر الأساسي لسيارة بوروسانغوي (SUV) الرياضية متعددة الاستخدامات، والذي يقارب 500 ألف يورو (580,500 دولار).

تبيع فيراري ما يقرب من نصف سياراتها بطرازات هجينة، لكنها لم تتحول حتى الآن إلى السيارات الكهربائية، بعد سنوات من بورشه ولامبورغيني ولوتوس وريماك فائقة السرعة.

وتسعى الشركة إلى حماية هوامش ربحها الكبيرة (التي بلغت 23,4 % في النصف الأول من 2025) في قطاعي السيارات والمنتجات الفاخرة سريعي التغير.

رفعت فيراري أمس أهدافها لعام 2025 على صعيد الإيرادات والأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء (EBITDA)، مستهدفة زيادة هذه الأرباح بنحو الثلث بحلول عام 2030.

تتوقع الشركة أن تبلغ إيراداتها الصافية هذا العام نحو 7.1 مليارات يورو (8.24 مليارات دولار) أو تتجاوزها، مقارنة بالهدف السابق البالغ 7 مليارات يورو أو أكثر.

ومن المنتظر أن تبلغ الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء 2.72 مليار يورو أو أكثر، مقارنة بتوقعات سابقة تبلغ 2.68 مليار يورو أو أكثر. تتوقع «فيراري» ارتفاع إيراداتها بحلول عام 2030 إلى قرابة 9 مليارات يورو.