بورشه كاين توربو GT تسجل أول رقم قياسي رسمي لسيارة SUV تخرج من خط الإنتاج في حلبة مرسى ياس

أصبحت سيارة بورشه كاين توربو GT رسمياً أسرع سيارة SUV مخصصة للطرقات على حلبة مرسى ياس في أبوظبي في الإمارات العربية المتحدة. وتحت قيادة سائق السباقات رامز عزام، سجلت سيارة كاين توربو GT رقماً قياسياً جديداً في فئة سيارات SUV التي تخرج من خط الإنتاج بزمن قدره 2:14.046 على مسار سباق الجائزة الكبرى الذي يبلغ طوله 5.281 كيلومتراً في حلبة فورمولا 1.

وتم تسجيل هذا الزمن القياسي الجديد في حدث رسمي، وهي المرة الأولى التي تتعاون فيها حلبة مرسى ياس ومنظمة الإمارات للسيارات والدراجات النارية لوضع إجراء جديد معترف به رسمياً لتسجيل زمن لفات السيارات التي تخرج من خط الإنتاج.

تأتي سيارة كاين توربو GT مجهزة بأقوى محرك V8 من بورشه بقوة 659 حصان متري وعزم دوران 850 نيوتن متر، مع ناقل حركة تيبترونيك S بثماني سرعات.

وتضمنت التجهيزات الأساسية للسيارة فائقة الأداء نظام بورشه للتحكم الديناميكي بالشاسيه ونظام تعزيز الثبات المقاوم للانقلاب ونظام التوجيه النشط للعجلة الخلفية ومكابح بورشه المصنوعة من السيراميك المركّب.

إطلاق نظام رسمي جديد لتسجيل زمن اللفات للسيارات التي تخرج من خط الإنتاج

ينص النظام الرسمي الجديد على خضوع السيارات لفحص دقيق قبل انطلاقها على الحلبة لضمان مطابقتها لمواصفات السيارات التي تخرج من خط الإنتاج. وتتكون عملية تسجيل زمن اللفة فترة تدريبية مدتها 60 دقيقة، تليها لفات تأهيلية مدتها 45 دقيقة، حيث يجب تسجيل زمن اللفة القياسي.

وأشرفت منظمة الإمارات للسيارات والدراجات النارية، بقيادة فيرغوس لافرز، الخبير والمسؤول الكبير في الاتحاد الدولي للسيارات، على العملية بالكامل مع الاستفادة من جميع مرافق التحكم بالسباق، بما في ذلك تطبيق قيود وشروط المسار بدقة للتأكد من أن زمن اللفة المسجل متوافقاً تماماً مع اللوائح المعتمدة.

وقال وسام خليل، المدير العام لمركز بورشه أبوظبي والعين: "نشكر إدارة حلبة مرسى ياس ومنظمة الإمارات للسيارات والدراجات النارية على تعاونهم معنا من أجل إطلاق النظام الرسمي الجديد لتسجيل زمن اللفات للسيارات المخصصة للطرقات على حلبة ياس". وأضاف: "كما نهنئ رامز على تسجيله زمناً قياسياً للفة، حيث كان أسرع بقليل من الرقم القياسي السابق الذي حققناه بسيارة كاين توربو GT في عام 2023".

يذكر أن حلبة مرسى ياس تستضيف الجولة الختامية لموسم فورمولا 1 سنوياً، وتعتبر من أهم الحلبات المخصصة لرياضة السيارات في الشرق الأوسط. وللمرة الأولى، أصبح بإمكان الحلبة الآن اعتماد الأزمنة القياسية الرسمية لأسرع لفات للسيارات التي تخرج من خط الإنتاج.

من جانبه، هنّأ علي البشر، المدير العام لحلبة مرسى ياس، بورشه على تحقيق سيارة كاين توربو GT رقماً قياسياً رسمياً لأسرع لفة بسيارة مخصصة للطرقات. وقال: "يُسهم هذا الإنجاز في تعزيز سجل أزمنة اللفات القياسية المعتمدة في مختلف فئات السيارات، ما يرسخ مكانة حلبة مرسى ياس الرائدة في المنطقة".

أداء مميز لرامز عزام تحت الضغط

تم اختيار رامز عزام، الفائز بفئة GT4 في سباق دبي 24 ساعة لهذا العام، لتسجيل الرقم القياسي لزمن اللفة. وقال عزام: "يضع النظام الرسمي الجديد ضغطاً أكبر على السائق والسيارة معاً، لكنني استمتعت بذلك".

وأضاف: "سادت أجواء السباق الحقيقية خلال هذه التجربة، حيث يشعر السائق بأن عليه ضغطاً حقيقياً لإكمال لفة نظيفة وسريعة خلال جلسة تأهيلية رسمية يتم فيها احتساب الأزمنة. حتى أنه تم إلغاء أحد أزمنتي بسبب تجاوز حدود المسار، لذا أصبحت العملية برمتها الآن أشبه تماماً بحدث سباق سيارات رسمي".

كما أبدى عزام إعجابه الكبير بأداء سيارة كاين توربو GT على حلبة مرسى ياس، وقال: "يتميز المحرك بقوته وصوته الاستثنائيين، ولكن ما يميز كاين توربو GT أكثر هو أداء الكبح والتحكم في السيارة. فقدرة سيارة بهذا الحجم على الكبح في وقت متأخر جداً مع سرعة الانعطاف العالية والثبات على المنعطفات مذهلة حقاً. كنت أضغط على السيارة بشدة ولكن ثقتي فيها كانت بلا حدود. إنها سيارة رائعة بكل معنى الكلمة".

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حقائق وأرقام لزمن اللفة القياسي لسيارة SUV

السيارة: بورشه كاين توربو GT

الحلبة: حلبة مرسى ياس - حلبة سباق الجائزة الكبرى

طول الحلبة: 5.281 كيلومتر

الموقع: أبوظبي في الإمارات العربية المتحدة

السائق: رامز عزام

زمن اللفة: 2:14.046

متوسط السرعة: 141.83 كم/ساعة

التاريخ: 24 أبريل 2025

وقت الجولة: من 7:00 مساءً إلى 7:45 مساءً

درجة حرارة الهواء: 27.6 درجة مئوية

درجة حرارة سطح الحلبة: 39.1 درجة مئوية

الرطوبة: 61.7%

سرعة الرياح: 1.4 كم/ساعة

مسؤول التوقيت الرسمي: فراز نياز

المراقب التابع لمنظمة الإمارات للسيارات والدراجات النارية: فيرغوس لافرز

اعتماد الزمن القياسي: حامد المزروعي

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