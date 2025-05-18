«كيا» تطلق مركبة كهربائية لذوي الاحتياجات الخاصة مجهزة لأصحاب الكراسي المتحركة

كشفت شركة «كيا» عن طراز PV5 WAV، المركبة المجهزة للكراسي المتحركة، وذلك خلال قمة «مستقبل السيارات» التي تنظمها صحيفة فايننشال تايمز في لندن. تندرج هذه المشاركة في إطار التزام «كيا» المستمر وجهودها لتعزيز سبل التنقل للأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة، وتؤكد ريادتها كمزوّد لحلول التنقل المستدام.

وقال سانغدي كيم، نائب الرئيس التنفيذي رئيس قسم المركبات المبنية حسب الطلب في كيا: إن الطراز الجديد ليس مجرد مركبة، بل هو بوابة نحو الاستقلال والحرية للأشخاص الذين يواجهون تحديات في الحركة. من خلال دمج تكنولوجيا المركبات المبنية حسب الطلب المتقدمة مع تصميم مدروس، نرسم ملامح مستقبل يتيح للجميع الاستفادة من ميزات التنقل المستدام.

جاء تطوير المركبة بالتوازي مع تطور طرازاتها الرائدة ضمن فئة المركبات المبنية حسب الطلب، وذلك استجابة للطلب المتزايد عالمياً على المركبات المخصصة. كما تسهم عدة عوامل في زيادة الحاجة إلى هذه المركبات، مثل ارتفاع متوسط العمر وزيادة أعداد كبار السن، إلى جانب الخطط التوسعية لمشغلي وسائل النقل لتوفير خدمات مخصصة لمستخدمي الكراسي المتحركة، وتغير السياسات في بعض الأسواق. ونظراً للتوقعات التي تشير إلى إمكانية تزايد الطلب على هذه الفئة من المركبات بالتزامن مع التخلص التدريجي من المركبات التي تعمل بمحركات الاحتراق الداخلي، فإن توفير خيارات كهربائية (eWAV) يعد أمراً ضرورياً.

لطالما سعت كيا إلى تعزيز التنقل للجميع؛ فمنذ عام 2012 أطلقت العديد من المبادرات، مثل مشروع «الرحلة الخضراء» في كوريا الجنوبية، بهدف دعم حقوق التنقل وتمكين الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة من السفر بحرية.