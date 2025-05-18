«ميشلان» تطلق جيلاً جديداً من الإطارات المستدامة

أطلقت شركة «ميشلان» العالمية جيلاً جديداً من الإطارات المستدامة، وهو «Primacy 5» في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. وتتمتع مجموعة إطارات «Primacy» بحضور قوي في المنطقة منذ نحو 20 عاماً، وتواصل المجموعة تطورها، لتقدم أحدث جيل من الإطارات المصممة لتلبية الاحتياجات المتنوعة للسائقين في المنطقة.

وقال هاركيش جاجي، نائب الرئيس للمبيعات والتسويق في «ميشلان» الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: تتطلب أسواق المنطقة إطارات توفر أعلى مستويات الجودة والراحة والسلامة والمتانة. ولطالما كانت ميشلان رائدة في تكنولوجيا الإطارات، ومع مجموعة إطارات «Primacy»، تواصل الشركة حضورها القوي في منطقة الشرق الأوسط والذي يمتد لنحو 20 عاماً شهدت خلالها تطوراً مستمراً لتتماشى مع الاحتياجات والتوقعات المتغيرة للسائقين في المنطقة. ويمثل تطوير إطارات Primacy 5 من ميشلان إنجازاً مهماً، ونحن نؤمن أن هذه الإطارات ستحقق نجاحاً باهراً في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وذلك من خلال الأداء الاستثنائي ومزايا الاستدامة التي تتمتع بها.

ويصاحب تطوير جيل جديد من الإطارات الكثير من التحديات، إذ يتطلب تحسين العديد من جوانب الأداء الرئيسية من دون المساس بجوانب أخرى. وتتميز إطارات «Primacy 5» من ميشلان بعمر افتراضي أطول، مع المزيد من الهدوء والراحة، وأعلى مستويات السلامة.

وبفضل نمط المداس الجديد الحاصل على براءة اختراع وزيادة عمق الخطوط الموجودة فيه بنسبة 10% مقارنة مع إطارات Primacy 4+، يحسن إطار Primacy 5 تصريف المياه، مما يعزز أداء المكابح على الطرق الرطبة، ويزيد السلامة بنسبة 4% على الأسطح المبتلة عند استخدامه جديداً. ومع زيادة العمر الافتراضي بنسبة 18%، يسمح هذا الإطار للسائقين بالسفر لمسافة 7000 كيلومتر إضافية مقارنة مع الجيل السابق، مما يضمن رحلات آمنة ومريحة في شوارع المدن، وعلى الطرق الطويلة في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.