8.6 % نمو صادرات السيارات الكورية الجنوبية في أغسطس

أظهرت بيانات الثلاثاء، أن صادرات السيارات الكورية الجنوبية ارتفعت 8.6% في أغسطس مقارنة بالعام السابق، على الرغم من الرسوم الجمركية الأمريكية، وذلك بفضل الطلب القوي على السيارات الكهربائية في أوروبا.

وبلغت قيمة صادرات السيارات 5.5 مليارات دولار أمريكي الشهر الماضي، وهو أعلى رقم مسجل لأي من أشهر أغسطس، وفقًا لبيانات وزارة التجارة والصناعة والطاقة.

ومن حيث الحجم، ارتفعت الصادرات بنسبة 5.5% على أساس سنوي إلى 200 ألف و317 سيارة في الشهر الماضي. وبلغت القيمة التراكمية لصادرات السيارات من يناير إلى أغسطس أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 47.7 مليار دولار.

وأعلنت الوزارة أن الطلب على السيارات الكورية ارتفع في جميع المناطق، باستثناء أمريكا الشمالية، حيث تخضع السيارات الكورية حاليًا لرسوم جمركية بنسبة 25% من قبل إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقفزت الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي بنسبة 54% على أساس سنوي إلى 792 مليون دولار أمريكي الشهر الماضي، مع ارتفاع الشحنات إلى ألمانيا وهولندا بنسبتي 118.7% و110.3% على التوالي.

وزادت الصادرات إلى بريطانيا 115.7% على أساس سنوي إلى 250 مليون دولار ، وبنسبة 96.1% إلى تركيا إلى 100 مليون دولار .

وارتفعت الصادرات إلى آسيا 9.3% إلى 591 مليون دولار أمريكي، وإلى الشرق الأوسط 9.8% إلى 369 مليون دولار وقفزت الصادرات إلى أوقيانوسيا 20.1% إلى 344 مليون دولار .

وانخفضت شحنات السيارات الكورية إلى أمريكا الشمالية 8.3% على أساس سنوي لتصل إلى 2.55 مليار دولار أمريكي في أغسطس، مع انخفاض الصادرات إلى الولايات المتحدة 15.2% إلى 2.1 مليار دولار .

وبحسب النوع، ارتفعت صادرات السيارات الصديقة للبيئة، مثل السيارات الكهربائية والسيارات الهجينة والسيارات الهيدروجينية الكهربائية، 26.6% مقارنة بالعام السابق إلى 69 ألف سيارة في الشهر الماضي؛ إذ قفزت شحنات السيارات الكهربائية 78.4% إلى 23 ألف سيارة، في ظل الشعبية العالمية لطراز "كيا إي في 3"، وطراز "هيونداي كاسبر" الكهربائية الذي يُباع باسم "إنستر" في الأسواق الخارجية.

وفي السوق المحلية، ارتفعت مبيعات السيارات 8.3% على أساس سنوي لتصل إلى 139 ألف وحدة، مسجلةً بذلك نموا للشهر السابع على التوالي.

ووفقًا للوزارة، شكلت السيارات الصديقة للبيئة أكثر من نصف السيارات المباعة في كوريا الجنوبية في أغسطس، مسجلةً زيادة 36.1% مقارنة بالعام السابق.

وفي أغسطس، ارتفع الإنتاج المحلي للسيارات 7.1% إلى 321 ألف وحدة، مدعومًا بزيادة الصادرات والمبيعات المحلية.