«بنتلي موتورز» تصنع سيارة مستقبلية ليست للبيع

كشفت «بنتلي موتورز» عن رؤيتها لمستقبل السيارات الفاخرة في استوديو التصميم الجديد كلياً، وهي «سيارة EXP 15» المستقبلية التي تستلهم التصميم من تاريخها العريق في فئة سيارات «جراند تورينغ» في أوائل القرن العشرين، بعد تحديثه بأسلوب عصري يعكس تطلعات العلامة التجارية في القرن الحادي والعشرين، لكن اللافت للنظر أن «بنتلي» لم تصنع هذه السيارة للبيع على الإطلاق.

يمتاز الهيكل الخارجي الكبير للسيارة، الذي يتجاوز طوله خمسة أمتار، بالشبك الأمامي العمودي المميز وغطاء المحرك الطويل اللانهائي والمقصورة الأقرب إلى المحور الخلفي بتصميم مستلهم من سيارة «بنتلي سبيد سيكس جورني نوتينج سبورتسمان» كوبيه لعام 1930، المعروفة باسم «القطار الأزرق».

وبفضل تصميم الهيكل الخارجي المعاصر والمبتكر واللمسات المضيئة المتطورة والأجزاء الديناميكية الهوائية النشطة، ترسخ الرؤية التصميمية لعام 2025 تميز السيارة وتفردها الحالي والمستقبلي. ورغم أنها ليست مخصصة للإنتاج أو البيع، تقدم السيارة لمحة عن رؤية «بنتلي» للتصاميم المستقبلية، بما فيها أول سيارة كهربائية بالكامل تنتجها العلامة التجارية التي سيتم إطلاقها قريباً.

ويعكس السطح الخارجي للسيارة بأبعاده المتناسقة ملامح لغة التصميم الجديدة التي ستعتمدها «بنتلي» في طرازاتها المستقبلية. ويتميز الهيكل الخارجي بتوازن دقيق يجمع بين المظهر الجذاب والوظائف العملية، إلى جانب الأبعاد المثالية والسطح المصقول بعناية. وتتألف المصابيح الأمامية من أربعة أشرطة ضوئية رفيعة على جانبي واجهة السيارة، حيث يأتي الشريطان العلويان بوضعية عمودية، بينما يميل الشريطان السفليان إلى الداخل، وتمتد عبر أقواس العجلات لتبرز حواف الهيكل بوضوح. وتحيط المصابيح بالشبك الأمامي العريض، الذي يتوسطه شريط ضوئي عمودي يمتد من أسفل شعار B المجنّح. ويأتي الشبك بتصميم أفقي بالنقش الماسي الذي يميز مقاعد «بنتلي» مستحضراً ملامح الشبك الكلاسيكي، ولكن برؤية عصرية تعتمد على مصابيح LED.