20 مليون سيارة إنتاج ومبيعات الصين منذ بداية العام

تجاوز إنتاج ومبيعات السيارات في الصين مستوى 20 مليون وحدة منذ بداية العام، مع تشكيل مركبات الطاقة الجديدة 45.5 % من إجمالي المبيعات.

وحسب البيانات الصادرة عن جمعية مصنعي السيارات الصينية «سي إيه إيه إم»، ارتفع حجم إنتاج المركبات بنسبة 12.7 % على أساس سنوي، ليصل إلى 21.5 مليون وحدة في الفترة من يناير وحتى أغسطس، وبلغت المبيعات 21.13 مليون وحدة، بارتفاع 12.6 %.

وذلك بدعم من مركبات الطاقة الجديدة، التي بلغ إنتاجها 9.63 ملايين وحدة، وارتفعت مبيعاتها 36.7 %، إلى 9.62 ملايين وحدة.وارتفع إجمالي صادرات السيارات منذ يناير وحتى أغسطس بنسبة 13.7 % على أساس سنوي، لتصل إلى 4.29 ملايين وحدة.