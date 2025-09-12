Al Bayan
أعمال

20 مليون سيارة إنتاج ومبيعات الصين منذ بداية العام

وكالات

بكين
أرشيفية

تجاوز إنتاج ومبيعات السيارات في الصين مستوى 20 مليون وحدة منذ بداية العام، مع تشكيل مركبات الطاقة الجديدة 45.5 % من إجمالي المبيعات.

وحسب البيانات الصادرة عن جمعية مصنعي السيارات الصينية «سي إيه إيه إم»، ارتفع حجم إنتاج المركبات بنسبة 12.7 % على أساس سنوي، ليصل إلى 21.5 مليون وحدة في الفترة من يناير وحتى أغسطس، وبلغت المبيعات 21.13 مليون وحدة، بارتفاع 12.6 %.

وذلك بدعم من مركبات الطاقة الجديدة، التي بلغ إنتاجها 9.63 ملايين وحدة، وارتفعت مبيعاتها 36.7 %، إلى 9.62 ملايين وحدة.وارتفع إجمالي صادرات السيارات منذ يناير وحتى أغسطس بنسبة 13.7 % على أساس سنوي، لتصل إلى 4.29 ملايين وحدة.