المكسيك تعتزم فرض رسوم بنسبة 50% على السيارات الصينية

تعتزم الحكومة المكسيكية رفع الرسوم الجمركية على السيارات الصينية إلى 50% مقابل 15% و20% حاليا، تحت ضغط من الولايات المتحدة، وفق مشروع قانون أُرسل إلى البرلمان وكشف عنه الأربعاء.

وقدمت وزارة الاقتصاد المقترح على أنه جزء من مشروع قانون يهدف إلى زيادة الرسوم الجمركية في مختلف القطاعات بالنسبة للدول التي لا تربطها اتفاقات تجارية بالمكسيك، بهدف حماية صناعتها الوطنية.

وفي حال الموافقة على مشروع القانون، ستخضع المركبات الخفيفة لرسوم جمركية بنسبة 50%، وستخضع أجزاء السيارات لتعرفات تتراوح بين 10% و50%، مقارنة بالرسوم الحالية التي تتراوح بين صفر بالمئة و35%.

ويهدف تغيير التعريفات الجمركية إلى "حماية الصناعة المحلية في القطاعات الاستراتيجية، واستبدال الواردات من آسيا بالإنتاج المحلي" و"تحسين الميزان التجاري للمكسيك"، حسبما جاء في مشروع القانون.يحظى اليسار الحاكم بغالبية كبيرة في غرفتي البرلمان، ما يضمن الموافقة على مشروع القانون.

وكانت الرئيسة المكسيكية كلاوديا شينباوم أعلنت في مارس أن حكومتها ستراجع الرسوم الجمركية على المنتجات الصينية، تحت الضغوط الأميركية لمنع تحول المكسيك إلى ممر لدخول البضائع الصينية إلى الولايات المتحدة.كما انتقدت شينباوم تأثير الواردات الصينية على الصناعة المكسيكية.

تعد المكسيك واحدة من الدول الأكثر عرضة للرسوم الجمركية التي فرضها ترامب، إذ إن 80% من صادراتها توجه إلى الولايات المتحدة.

وتصدر البلاد نحو ثلاثة ملايين مركبة إلى الولايات المتحدة سنويا، تشمل السيارات والشاحنات التي يتم تجميعها في المكسيك في مصانع شركات سيارات أميركية.