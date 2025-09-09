هجوم سيبراني يغلق مصانع جاجوار لاند روفر

يتواصل توقف مصانع شركة صناعة السيارات البريطانية جاجوار لاند روفر حول العالم عن العمل حتى اليوم على الأقل، حيث تواصل الشركة تعافيها من هجوم إلكتروني (سيبراني) عطل عملياتها لأكثر من أسبوع.

وأجبر هذا الهجوم، الذي بدأ في 31 أغسطس جاجوار لاند روفر على إغلاق أنظمة تكنولوجيا المعلومات لحمايتها من المزيد من الأضرار، وهو ما أدى إلى توقف الإنتاج في مصانعها في هاليوود وسوليهل، ومنشأة المحركات في وولفرهامبتون، ومصانعها في سلوفاكيا والصين والهند.

ووجهت الشركة تعليمات لموظفي خطوط الإنتاج بالبقاء في منازلهم بينما تعمل الشركة على استعادة الأنظمة «بطريقة آمنة ومنضبطة»، بدعم من خبراء الأمن السيبراني وجهات إنفاذ القانون.

في الوقت نفسه ألحق قرار وقف الإنتاج أضراراً كبيرة بموردي الشركة المملوكة لمجموعة تاتا موتورز الهندية. ففي الظروف العادية، تنتج جاجوار لاند روفر حوالي 1000 سيارة يومياً. وطلب بعض الموردين، الذين لم يتمكنوا من تسليم المكونات للشركة من عمالهم البقاء في منازلهم. كما عجز موزعو السيارات مؤقتاً عن تسجيل السيارات الجديدة، وواجهت ورش الصيانة صعوبة في طلب قطع الغيار، على الرغم من اتخاذ تدابير مؤقتة منذ ذلك الحين.

وزاد توقيت الهجوم من الضغط، إذ تزامن مع إصدار لوحات تسجيل المركبات الجديدة في بريطانيا في الأول من سبتمبر، وهي عادة فترة ذروة لتسليم السيارات للعملاء.

وأعلنت مجموعة من القراصنة، يعتقد أنهم مسؤولون عن هجمات أخرى على شركات بريطانية، بما في ذلك ماركس آند سبنسر، في وقت سابق من هذا العام، مسؤوليتها عن الهجوم عبر تطبيق تيليجرام، في محاولة، بحسب التقارير، لابتزاز شركة صناعة السيارات. (لندن - د ب أ)