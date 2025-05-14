26 % نمو مبيعات «جنرال موتورز الشرق الأوسط» في الربع الأول

أعلنت «جنرال موتورز الشرق الأوسط» عن تحقيق أداء من بين الأقوى لها خلال السنوات القليلة الماضية، وذلك بالارتكاز على الطلب الإقليمي العالي على المركبات الرياضية متعدّدة الاستعمالات (SUV) وشاحنات البيك-أب من علامات «شفروليه»، «جي إم سي» و«كاديلاك». ولقد ارتفعت المبيعات بأرقام مزدوجة وذلك بنسبة 26% خلال الفصل الأول من 2025 مقارَنة مع السنة الماضية، مما يسلّط الضوء على الشعبية الواسعة والإقبال الكبير الذين تتمتّع بهما مركبات «جنرال موتورز».

ومع سجلّ حافل يعود إلى نحو 99 سنة من التواجد في الشرق الأوسط، تستمر كل من «شفروليه» و«جي إم سي» بتلبية متطلّبات وتطلّعات العملاء في مختلف أنحاء المنطقة، حيث توفران القدرات العالية والمساحة الواسعة والأداء القوي، بينما تبقى «كاديلاك» خياراً أساسياً بين أوساط عملاء المركبات الفاخرة. بناءً عليه، تمتّعت «جنرال موتورز» ببداية قوية هذه السنة مع إطلاقها مؤخراً لطرازات «شفروليه تاهو»، «جي إم سي يوكون» و«كاديلاك إسكاليد» خلال الأشهر الستة الماضية، والتي تُعدّ من أكثر المركبات المفضَّلة على الصعيد الإقليمي.

وكونها تضع دوماً العملاء في مقدّمة كل ما تقوم به، فإن نتائج أداء المصنِّع العريق للسيارات تعكس التوجّه المتكامل الذي ينتجه فيما يتعلّق بتجربة العملاء، والخدمات التي لا تُضاهى التي توفرها «جنرال موتورز» وشبكة الوكلاء المتواجدة لديها في المنطقة.

وتستمر «جنرال موتورز الشرق الأوسط» بالريادة إقليمياً ضمن فئة شاحنات البيك-أب كاملة الحجم، وهي من بين العلامات التجارية الأولى فيما يخصّ مركبات الـSUV كاملة الحجم مع ارتفاع مبيعاتها الإجمالية بنسبة 55% مقارَنة بالعام الماضي ضمن هذه الفئة. ولقد شهد «شفروليه تاهو» و«شفروليه سوبربان» زيادة بنسبة 22%، بينما ارتفعت مبيعات «جي إم سي أكاديا» و«شفروليه ترافرس» بنسبة 47%، أما مبيعات «كاديلاك إسكاليد» فنمت بنسبة سنوية قدرها 16%.

وقال جاك أوبال، الرئيس والمدير التنفيذي لعمليات «جنرال موتورز» في أفريقيا والشرق الأوسط: بدءاً من مركباتنا الرياضية متعدّدة الاستعمالات كاملة الحجم وصولاً إلى شاحناتنا ذات القدرات العالية، تتميّز علاماتنا التجارية بكونها تتوافق تماماً مع أكثر ما يقدّره عملاؤنا في الشرق الأوسط، ألا وهي عناصر القوّة والابتكار والحضور الرائع على الطريق. وبينما نلبّي متطلّبات العملاء الذين يمنحوننا الكثير من الولاء وفي الوقت ذاته نعمل لاستقطاب المالكين المستقبليين لمركبات «جنرال موتورز»، يبرز أداء الفصل الأول ليجسّد الابتكار والالتزام الثابت تجاه العملاء، وهما ميّزتان تركّز عليهما «جنرال موتورز» بشكل كبير. ومع هذه البداية اللافتة، فإننا نتطلّع بشوق لتحقيق المزيد من النجاح خلال الفترة الباقية من 2025.