إطلاق علامتي «آيون» و«هايبتك» في الإمارات

أعلنت «قرقاش للسيارات» عن الإطلاق الرسمي لعلامتي «آيون» و«هايبتك» التابعتين لشركة «GAC موتور»، واللتين تمثلان الجيل الجديد من المركبات الكهربائية، وذلك في خطوة استراتيجية تدعم توجه الدولة نحو مستقبل مستدام للتنقل.

جاء هذا الإعلان خلال حفل إطلاق حصري أقيم مؤخراً في مركز إكسبو دبي للمعارض، حيث تم الكشف عن طرازات الشركة الكهربائية الأحدث، وهي «آيون إي إس» و «هايبتك إتش تي»، بالإضافة إلى عرض أولي لطراز «هايبتك إس إس آر» الرياضية.

يأتي هذا الإطلاق ليرسّخ التزام قرقاش للسيارات بدعم التحول الكهربائي في الإمارات، انسجاماً مع أهداف الدولة الاستراتيجية في مجال الاستدامة ورؤيتها لتطوير منظومة تنقل ذكية وفعالة قائمة على الابتكار.

«آيون» – التنقل الكهربائي اليومي الذكي

وقال مورغان سوندرلاند، المدير العام لشركة قرقاش للسيارات: يسعدنا إطلاق علامتي «آيون» و«هايبتك» في السوق الإماراتي في وقت يشهد فيه قطاع التنقل تحولاً نوعياً نحو الحلول الذكية والمستدامة. تجمع هذه العلامات بين الكفاءة، والأداء، والتكنولوجيا المتقدمة ضمن تجربة واحدة متكاملة، ونؤكد من خلال هذا الإطلاق التزامنا بمواكبة مستقبل التنقل وتقديم قيمة استثنائية لعملائنا.

من جهته، قال مارك زانغ، المدير العام الإقليمي لشركة GAC موتور في الشرق الأوسط: تُعد الإمارات مركزاً عالمياً للابتكار، ويأتي إطلاق علامتي «آيون» و«هايبتك» فيها تأكيداً على إيماننا بإمكانات هذا السوق الحيوي.