طرح الجيل الثالث من «فولكس واجن طوارق» في الإمارات

دبي - البيان

طرحت شركة «فولكس واجن» الجيل الثالث من سيارة «طوارق»، الذي يجسد مزيجاً مثالياً من التصميم الرياضي الجذاب والأناقة الساحرة والأداء العملي القوي، ليضع معياراً جديداً لفئة الـ «إس يو في» العائلية الفاخرة، والذي يؤدي إلى إنتاج توليفة استثنائية من المزايا الراقية والتصميم العملي.

سيارة طوارق 2024 هي قمة سيارات «إس يو في» لدى فولكس واجن، والتي تجمع بين التصميم الأنيق والتقنية المبتكرة والأداء القوي. وتأتي السيارة بثلاث مجموعات للتجهيزات: تريند (محرك 2.0 لتر و3.0 لترات)، وإيليجانس (محرك 3.0 لترات)، وآر لاين (محرك 3.0).

ويمتاز محرك 2.0 في فئة «تريند» بقوة 250 حصاناً مع عزم دوران 370 نيوتن لكل متر، أما محرك 3.0 لترات في فئتي «إليجانس» و«آر لاين» فيأتي بقوة 340 حصاناً مع عزم دوران 450 نيوتن لكل متر.

ومن الخارج تأتي السيارة بطول 4889 مم، وعرض 1984 مم، وارتفاع 1713 مم، مع سعة صندوق للأمتعة 810 لترات، أما عدد المقاعد فيبلغ 5 مقاعد، وسعة خزات الوقود 75 لتراً.

وبالنسبة للتصميم من الخارج قامت فولكس واجن بتجديد مقدمة سيارة طوارق، حيث إن شبكة المبرد العلوية تبرز الآن عرض السيارة بشكل أكبر، وخصوصاً المصابيح الأمامية مع ثلاثة نماذج ليد على شكل حرف L مخصصة لإضاءة نهارية، وكذلك شريط مضيء يبرز من جانبي شعار فولكس واجن.

أما الجانب الخلفي فيمتد شريط من المصابيح على طول خلفية سيارة طوارق، وهو يضاء من أعلى بخط من مصابيح ليد النحيفة عند تفعيل الإضاءة، ويمتاز هذا الشريط بإضاءة متباينة الألوان في وضع القيادة النهارية دون تشغيل المصابيح لأمامية، ويطبق نفس الشيء على كل مصابيح ليد الستة، التي تأخذ شكل حرف L في منطقة المصابيح الخلفية الجديدة.

وتمتاز سيارة طوارق الجديدة بشعار فولكس واجن مضاء باللون الأحمر، مع مصابيح خلفية على شكل مصفوفة IQ.Light HD، ويتكامل هذا مع شريط مصابيح ليد الأفقية الجديدة، مما ينتج عنه رسم مميز خلال النهار والليل.

وبالنسبة للسيارة فإنها تأتي مجهزة بمقصورة Innovision Cockpit كتجهيز أساسي، وهي تمتاز بسطح زجاجي منحنٍ وانسيابي، يجمع بين المقصورة الرقمية بشاشة حجم 12 بوصة ونظام الترفيه المعلوماتي بشاشة حجم 15 بوصة.

ويتم تشغيل وحدة تحكم السيارة عبر اللمس، الإيماء، أو التحكم الصوتي، مما يوفر تجربة تفاعلية لا تضاهى، يضاف إليها نظام صوتي فاخر DYNAUDIO وتطبيق App-Connect واللذين يكتملان مع وظيفة الهاتف الذكي، لضمان تجربة قيادة أكثر تواصلاً.

وتمتاز المقصورة بإضاءة محيطية متعددة الألوان لإضفاء لمسة خاصة، تتمثل في 30 لوناً مختلفاً، فتتغير الكابينة بشكل يتناسب مع مزاج السائق، وهناك أيضاً المقاعد المريحة المدعمة بنظام التهوية ووظائف التدليك لتوفير الراحة والدعم بشكل لا يضاهى.

وتأتي السيارة بشاشة عرض المعلومات النشطة تظهر على الزجاج الأمامي، مع مقصورة قيادة رقمية بشاشة عرض نشطة قياس 12 بوصة، كذلك نظام الترفيه المعلوماتي بشاشة رقمية قياس 15 بوصة، وتطبيق App Connect اللاسلكي.