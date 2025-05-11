«أودي» تختار متحف المستقبل لأول إطلاق إقليمي لطراز «أيه 6 إي-ترون»

أعلن متحف المستقبل و«أودي» الشرق الأوسط عن تجديد شراكتهما الاستراتيجية لمواصلة التعاون في مختلف مجالات الابتكار وتطوير مفاهيم الاستدامة وحلول التنقل المستقبلية والتقنيات المتقدمة. وتم الإعلان عن تجديد الشراكة خلال فعالية في متحف المستقبل شهدت الإطلاق الرسمي الإقليمي لسيارة Audi A6 e-tron الجديدة كلياً. وكان هذا الطراز قد ظهر للمرة الأولى كنموذج أولي في المتحف عام 2023. وتشكل هذه السيارة الجديدة محطة مهمة في رحلة أودي نحو التحول إلى الطاقة الكهربائية وخطوة أخرى في طريق ترسيخ التزام العلامة بإعادة تشكيل مستقبل حلول التنقل والابتكار في المنطقة.

وحول هذه الشراكة، قال رينيه كونيبيرغ، المدير الإداري في أودي الشرق الأوسط: «يشكل تعاوننا مع متحف المستقبل ركيزة لاستشراف مستقبل الأجيال الجديدة من حلول التنقل. ولذا فإن هذه الشراكة تتيح لنا التعبير عملياً عن رؤية أودي للمستقبل، وهو ما يظهر في السيارة A6 e-tron التي تمهد الطريق لهذا باعتبارها سيارة كهربائية متوفرة بالفعل في الأسواق تجسد التزامنا بحلول التنقل الكهربائية المستدامة الفاخرة».

وبدوره قال عبدالعزيز الجزيري، نائب الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل، إلى أهمية هذه الشراكة بقوله: تسلط شراكتنا المستمرة مع أودي الضوء على التزام متحف المستقبل بدعم مختلف الابتكارات النوعية وأهم التطورات التكنولوجية والفرص المستقبلية. وقد شهد المتحف على مدار الأعوام الثلاثة الماضية تحول العديد من الأفكار والمشاريع إلى ابتكارات موجودة على أرض الواقع مثل سيارة Audi A6 e-tron الجديدة.

وأضاف: سيواصل متحف المستقبل احتضان وعرض مختلف التقنيات المستقبلية بدءاً من مرحلة وضع تصوراتها المبدئية إلى تنفيذها واقعياً انطلاقاً من دوره المحوري في تصميم وصناعة المستقبل.

وأتاح متحف المستقبل لأودي على مدار الأعوام الثلاثة الماضية منصة ديناميكية وتفاعلية تطرح من خلالها أكثر مفاهيمها تطلعاً نحو المستقبل مثل نماذج Activesphere وGrandsphere وSkysphere الأولية. وقد عُرضت في المتحف عشرة نماذج أولية لسيارات أودي، إضافة إلى 21 شاحناً للسيارات الكهربائية تم تركيبها، وهو ما يسلط الضوء على التزام العلامة التجارية بتطوير قطاع النقل من حيث التصاميم المطروحة والتقنيات المتاحة إضافة إلى الحفاظ على استدامته.

أصبحت الشراكة بين أودي ومتحف المستقبل منذ انطلاقها في 22 فبراير 2022 ركيزة مهمة في استراتيجية أودي الإقليمية بما تهيِّئه لها من منصة للتفاعل مع فئات الجمهور المهتمة بالمستقبل.

تم الإعلان عن النموذج الأولي لسيارة Audi A6 e-tron داخل متحف المستقبل في عام 2023، لعرض رؤية أودي لمستقبل الحلول الكهربائية، وأصبح الطراز المنتَج فعلياً من السيارة اليوم خطوة مهمة نحو المستقبل، حيث يصل مدى السيارة إلى 700 كيلومتر، وتتميز بقدرة شحن سريع تصل إلى 270 كيلووات في الساعة، فضلاً عن تصميم انسيابي وديناميكي يعد من الأبرز في فئة السيارات الكهربائية الفاخرة.