«تويوتا» نحو إنتاج سيارة كهربائية في التشيك

ذكرت شركة تويوتا اليابانية للسيارات، أمس، أنها ستستثمر 680 مليون يورو (792 مليون دولار) في خط إنتاج جديد في جمهورية التشيك لتصنيع سيارة كهربائية تعمل بالبطارية.

وقالت الحكومة التشيكية وشركة تويوتا في بيان مشترك أمس، إنه سيتم بناء الخط بحافز حكومي يصل إلى 64 مليون يورو (75 مليون دولار) لتوسيع مصنع تويوتا الحالي في كولين، على بعد نحو 50 كيلومتراً (31 ميلاً) شرق براغ.

وسيصبح هذا المصنع أول مصنع لشركة تويوتا ينتج سيارت كهربائية تعمل بالبطاريات في أوروبا.

وقال رئيس الوزراء بيتر فيالا إن خط الإنتاج الجديد سيوفر 245 وظيفة أخرى في المصنع، الذي يعمل به بالفعل 3200 شخص. ولم تكشف شركة تويوتا تفاصيل عن موعد بدء الإنتاج أو الطراز الجديد المزمع انتاجه.