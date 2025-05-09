الصين تهيمن على صناعة السيارات في العالم

احتلت الصين في الأعوام العشرين الأخيرة صدارة أسواق السيارات في العالم، فيما تنوع الإنتاج ليشمل المركبات التقليدية وأيضاً السيارات الكهربائية التي قطعت فيها بكين تقدماً كبيراً، وحققت تميزاً عالمياً لاسيما في طول المسافات التي تقطعها السيارات الكهربائية وأيضاً انخفاض المدة الزمنية اللازمة لشحنها.



المصدر شركة «إينوفيف» الاستشارية