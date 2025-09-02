Al Bayan
تراجع مبيعات «تسلا» في أسواق أوروبية

وكالات

واصلت مبيعات «تسلا» في أسواق أوروبية تراجعها خلال أغسطس، وسط تزايد المنافسة من الصين. ففي فرنسا، تراجعت تسجيلات سيارات تسلا 47.3% خلال أغسطس على أساس سنوي رغم نمو السوق بشكل عام 2.2%، وانخفضت مبيعات صانعة السيارات الكهربائية في كل من السويد بأكثر من 84%، والدنمارك بحوالي 42%، لكن لم تعلن كل من ألمانيا والمملكة المتحدة عن مبيعات أغسطس حتى الآن. أ

ما في النرويج، فارتفعت مبيعات «تسلا» 21.3%، لكن منافستها الصينية «بي واي دي» قفزت 218%. واظهرت بيانات صادرة عن فرنسا والدنمارك والسويد أن السيارة المحدثة «موديل واي» لم يكن لها تأثير يذكر على الحد من انخفاض المبيعات.