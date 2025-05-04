«ميتسوبيشي أوتلاندر 2025» في الإمارات بتحديثات جديدة

خضع الطراز الجديد من «ميتسوبيشي أوتلاندر 2025» الهايبرد، الذي تم طرحه في أسواق الإمارات، لتعديلات على النظام الداخلي للمركبة، حيث جاءت مع مكونات جديدة في الشاسيه لتحسين التوجيه، إضافة إلى بطارية الليثيوم أيون الجديدة بحجم أكبر من البطارية في النسخ السابقة لتعزيز المدى الكهربائي، وجاءت هذه السيارة بأبعاد ومقاسات مميزة، مع تحديثات جمالية جعلتها أيقونة مميزة ضمن سيارات الـ SUV في العام الجديد.

ففي الطراز الجديد، يتم دعم محرك رباعي الأسطوانات سعة 2.4 لتر بزوج من المحركات الكهربائية بقوة 248 حصاناً، وعزم دوران يبلغ 203 نيوتن لكل متر، وتأتي بمجاديف على عمود التوجيه تسمح بتحديد مقدار الكبح المتجدد الذي سيسمح به النظام الهجين.

ومع وجود بطارية بقوة 16.8 كيلوواط/الساعة، تتميز السيارة بنطاق قيادة يبلغ 60 كيلومتراً بالكهرباء فقط لكل شحنة، ما يجعلها تتفوق على الطرازات الهجينة الأخرى، وتستغرق هذه البطارية مدة 6.5 ساعات لشحنها في المنزل.

ومن ناحية الهيكل الخارجي، حصلت السيارة على لمسات جمالية واضحة، مع الشبك الأمامي الجديد وإطاراتها الجديدة، جعلت منها مركبة مميزة ولافتة للأنظار، إضافة إلى ذلك، تم تحديث مجموعة المصابيح في الخلف، لتعزيز الرؤية الخلفية أثناء القيادة في المناطق المظلمة، وتأتي باقي تجهيزات التصميم الخارجي شاملة ما يلي: مصابيح خلفية LED محدثة، ومساحات زجاج أمامية، إضافة إلى باب خلفي كهربائي من دون استخدام الأيدي، وقضبان السقف السوداء/فضية، وجناح خلفي بلون الهيكل مع ضوء توقف LED، ومصدات أمامية وخلفية بلون الهيكل، ومرايا جانبية بلون الهيكل مع مؤشرات انعطاف LED، وزخرفة النوافذ من الكروم الداكن، ومرايا جانبية كهربائية مدفأة وقابلة للطي، ومصابيح LED النهارية، ومصابيح الضباب LED، ومصابيح خلفية LED، وفتحة سقف بانورامية كهربائية.

حافظت ميتسوبيشي أوتلاندر 2025 على مقاساتها وأبعادها الخارجية على مدار السنوات، وفي هذه النسخة جاءت بالمقاسات والأبعاد الآتية: الطول 185.4 بوصة، والعرض 73.2 بوصة، والارتفاع 68.7 بوصة، وقاعدة العجلات 106.5 بوصات. وتم تزويد «ميتسوبيشي أوتلاندر 2025» الهايبرد بعجلات معدنية جديدة، تحمل المقاسات التالية: عجلات معدنية مقاس 18 بوصة، وعجلات معدنية ثنائية اللون مقاس 20 بوصة.

وتتمتع السيارة بمواد أفضل بكثير من ناحية الجودة في المقصورة الداخلية مقارنة بنسختها السابقة، ولم يقتصر الأمر على جودة المواد وحسب، بل إن التصميم الذي حصلت عليه يتميز بالحداثة والعصرية، وتتضمن مظاهر التصميم الحديث الملامح التالية: شاشة رقمية مقاس 12.3 بوصة، وشاشة عرض رأسية تعمل باللمس مقاس 8 بوصات، ونظام ملاحة، وأبل كاربلاي وأندرويد أوتو، ومنفذ شحن في الجزء السفلي، ونظام ستيريو مع 6 مكبرات، ونظام استريو Bose مع 9 مكبرات اختياري، إضافة إلى مقعد السائق قابل للتعديل في 8 اتجاهات، ومقعد الركاب قابل للتعديل كهربائياً في 8 اتجاهات مع وظيفة الذاكرة، ومقاعد التدليك للسائق والركاب، ومقاعد أمامية وخلفية مدفأة، وعجلة قيادة مُدفأة وقابلة للإمالة، وإضاءة داخلية LED، ومقاعد مكسوة بالجلد.