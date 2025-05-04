«دونغفنغ AX7» الجديدة تدخل سوق الإمارات

أعلنت شركة «ماهي خوري للسيارات»، الوكيل الحصري لعلامة «دونغفنغ» في الإمارات، عن طرح السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات «دونغفنغ AX7» موديل 2025، والتي تجمع بين الأداء الديناميكي والتقنيات المتطورة والتصميم العصري لتلبي تطلعات السائق العصري الباحث عن الراحة والسلامة والأناقة في آنٍ واحد.

وتعتمد السيارة على محرك تيربو سعة 1.5 لتر، رباعي الأسطوانات يولد قوة 188 حصاناً عند 5200 دورة في الدقيقة، مع عزم دوران يصل إلى 300 نيوتن متر بين 2000 و4000 دورة. ويقترن المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي مزدوج القابض من 7 سرعات، يضمن انتقالاً سلساً بين السرعات وكفاءة مثالية في استهلاك الوقود. وتعمل السيارة بنظام الدفع الأمامي، وتوفر ثباتاً عالياً على الطرقات المعبدة، مما يجعلها الخيار المثالي للقيادة داخل المدن وعلى الطرق السريعة.

وزُوّدت السيارة بنظام تعليق أمامي مستقل من نوع ماكفرسون، ونظام تعليق خلفي مزدوج الوصلات، مما يوفر توازناً فائقاً بين الراحة والثبات. كما يعزز نظام التوجيه الكهربائي من دقة التحكم واستجابة السيارة، ليمنح السائق تجربة قيادة مريحة وسلسة.

وتتميز السيارة بمعدل استهلاك وقود اقتصادي يبلغ 6.6 لترات لكل 100 كيلومتر، مع خزان وقود سعة 60 لتراً، مما يوفر مدى قيادة طويل دون الحاجة للتوقف المتكرر. وتتيح السيارة أربعة أنماط قيادة مختلفة: رياضي، اقتصادي، مريح، وثلجي، لتناسب مختلف ظروف القيادة وتفضيلات السائق.

وفي الداخل، توفر السيارة مقصورة رحبة ذات تصميم أنيق، تتميز بخامات عالية الجودة وتقنيات حديثة. وتضم شاشة لمسية مركزية عالية الدقة بقياس 12.3 بوصة، تدعم الاتصال بالبلوتوث وUSB، بالإضافة إلى خاصية عرض شاشة الهاتف الذكي. كما تتوفر خاصية الشحن اللاسلكي في الفئات الأعلى، إلى جانب إضاءة محيطية أنيقة «Astrolabe»، ولوحة عدادات رقمية قياس 7 بوصات توفر معلومات القيادة بشكل واضح وسلس.

وتعكس السيارة التزام «دونغفنغ» بأعلى معايير السلامة، حيث زُوّدت بوسائد هوائية أمامية وجانبية، بالإضافة إلى وسائد ستائرية في الفئات الأعلى. وتتضمن أنظمة السلامة: مكابح قرصية مهواة في الأمام وأخرى صلبة في الخلف، ونظام المكابح المانعة للانغلاق (ABS)، ونظام الثبات الإلكتروني، ونظام مراقبة ضغط الإطارات. كما تم تزويد السيارة بكاميرا خلفية، مع نظام رؤية محيطية 360° في الفئات الأعلى، بالإضافة إلى مثبت سرعة وحساسات ركن خلفية، لتعزيز سهولة القيادة والأمان.

وتتميز السيارة بتصميم عصري لافت، حيث يبلغ طولها 4660 مم، وعرضها 1880 مم، وارتفاعها 1690 مم، مع عجلات رياضية بقياس 18 أو 19 بوصة حسب الفئة. وتشتمل تجهيزات السيارة الخارجية على مصابيح أمامية LED أوتوماتيكية قابلة للتعديل، وأضواء نهارية LED، وسقف بانورامي، وشبك أمامي بتصميم «Digital Storm» المميز. وتتسع المقصورة لخمسة ركاب براحة تامة، وتتميز بمقاعد جلدية فاخرة، مع إمكانية تعديل مقعد السائق كهربائياً في 6 وضعيات.

وتعزز عجلة القيادة الرياضية المغطاة بالجلد وناقل الحركة الإلكتروني من الطابع العصري للسيارة. كما تم تجهيزها بنظام تكييف أوتوماتيكي مع فتحات خلفية، وسعة تخزين واسعة تصل إلى 60 لتراً، مما يجعلها خياراً مثالياً للرحلات اليومية والعائلية.

من جانب آخر، أنشأت الشركة شبكة من مراكز الخدمة المتطورة المنتشرة في مختلف إمارات الدولة، تم تجهيزها بأحدث تقنيات الفحص والتشخيص، ويشرف عليها فريق من الفنيين المؤهلين والمعتمدين، بما يضمن تقديم خدمة دقيقة وسريعة في آن واحد. لكن ما يجعل التجربة مميزة فعلاً هو أنها مصممة لتناسب نمط الحياة العصري في الإمارات، من خلال خدمات مثل الحجز الإلكتروني السهل، صالات الانتظار المريحة، وخدمة استلام وتسليم المركبة من موقع العميل.

ولا تكتفي «دونغفنغ» بتقديم صيانة فنية عالية الجودة، بل تدعم ذلك من خلال برامج ضمان شاملة ومرنة، تمنح العملاء راحة البال، وتعزز الثقة بقدرة المركبة على الأداء على المدى الطويل، كما تتيح الشركة خيارات تمديد الضمان لتلائم الاحتياجات الفردية، وهو ما يعكس التزامها الكامل بالجودة من جهة، وحرصها على التكيّف مع عملائها من جهة أخرى.