«ماكلارين» العالمية تختار دبي للاحتفال عبر 65 سيارة خارقة

اجتمع عشاق السيارات من مختلف أنحاء المنطقة في دبي للمشاركة في فعاليات «الاحتفال بماكلارين»، والتي تضمنت جولة مجتمعية، واستقبالاً احتفالياً، بمشاركة 65 سيارة خارقة من العلامة البريطانية.

وفي كلمة ألقاها خلال حفل الاحتفال قال روبرت هولتسهاوزن، المدير الإقليمي لشركة «ماكلارين» في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا والهند: «إن امتلاك سيارة «ماكلارين» لا يقتصر على اقتناء سيارة خارقة بريطانية أيقونية، بل هو انتماء إلى إرث عريق، يمتد لأكثر من نصف قرن من الإنجازات في مجال رياضة سباق السيارات وروائع الهندسة الميكانيكية. ولهذا السبب نولي أهمية قصوى لاستضافة مجتمع ماكلارين في فعاليات مميزة كهذه، حيث نحتفي بهذا الإرث الغني ضمن تجربة تجمع بين الفخامة والأداء والتميز، بما يليق باسم ماكلارين العريق».

وكان بانتظار مالكي سيارات «ماكلارين» وعشاق السيارات الخارقة عند وصولهم إلى نادي الجولف بدبي استقبال مميز، وذلك في إطار برنامج احتفالي أعد بعناية لاستعراض فخامة علامة «ماكلارين» وجمال المناظر الطبيعية الخلابة لدولة الإمارات.

وشهدت المساحات الخضراء في نادي الجولف اصطفاف مجموعة من السيارات الخارقة، بدءاً من 12C، ووصولاً إلى 675LT و765LT و750S وأرتورا، وحتى طراز ماكلارين P1 الأسطوري، في استعراض مهيب، سلط الضوء على تنوع سيارات ماكلارين وتطورها الملحوظ.

وبدأت الفعاليات بجولة قيادة جماعية خلابة عبر طرق الإمارات الشمالية، حيث انطلقت 65 سيارة ماكلارين وصولاً إلى قمة جبل جيس في رأس الخيمة، أعلى نقطة في دولة الإمارات. وشكلت الطبيعة المتعرجة لطريق جبل جيس، الذي يعد أحد أفضل أماكن القيادة في العالم، بحسب عشاق السيارات، البيئة المثالية لاختبار الدقة الهندسية والقوة الجامحة، وانسيابية التحكم الاستثنائية لسيارات ماكلارين الخارقة.