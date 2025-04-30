«فولفو» تخفض التكاليف لمواجهة تهاوي الأرباح

أطلقت «فولفو» أمس، خطة عمل لخفض التكاليف بقيمة 18 مليار كرونة (1.87 مليار دولار)، لمواجهة تهاوي الأرباح الفصلية 73%.

وقال «هاكان سامويلسون»، الرئيس التنفيذي لشركة فولفو: «عام 2025 مليئاً بالتحديات، نظراً لعدم اليقين المحيط بالتطورات الاقتصادية الكلية والسوقية».



وأضاف: «مع بداية العام، نلاحظ أن ظروف السوق الصعبة وانخفاض أحجام التداول، إلى جانب زيادة ضغوط الأسعار وتأثيرات التعريفات الجمركية، تؤثر على الربحية».

وبلغت الأرباح التشغيلية لفولفو المملوكة بحصة أغلبية لشركة «جيلي» الصينية، 1.9 مليار كرونة للفترة المنتهية في مارس، مقابل 4.7 مليارات كرونة بالفترة المقابلة من 2024 وهو ما يعد انخفاضاً 59%.

وأعلنت «فولفو» أن تخفيضات التكاليف، تأتي في إطار خطة عمل لحماية الربحية، والمساعدة في مواجهة التحديات الخارجية.