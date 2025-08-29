مبيعات تويوتا حول العالم ترتفع للشهر السابع على التوالي

واصلت مبيعات «تويوتا موتور» حول العالم ارتفاعها للشهر السابع على التوالي خلال يوليو، بدعم من الطلب القوي في أمريكا الشمالية والأداء القوي للموديلات الهجينة والكهربائية الجديدة في الصين.

وأعلنت صانعة السيارات اليابانية، أمس، ارتفاع مبيعاتها العالمية – بما يشمل العلامتين التجاريتين «تويوتا» و«لكزس» - بنسبة 4.8 % على أساس سنوي خلال يوليو لتصل إلى 899.449 ألف وحدة.

وذلك مع زيادة إنتاج أكبر شركات الصناعة في العالم بنسبة 5.3 % خلال يوليو، ليواصل ارتفاعه للشهر

الثاني على التوالي، بدعم من الطلب القوي في أمريكا الشمالية والصين، في ظل الطفرة التي تشهدها الشركة في المبيعات خلال 2025 بدعم من الطلب القوي على السيارات الهجينة وتدافع المستهلكين لشراء السيارات في وقت سابق من العام قبل فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسوماً جمركية على السيارات وقطع الغيار المستوردة.

وخفضت «تويوتا» مؤخراً رؤيتها لأرباحها السنوية، محذرة من تضرر صافي الربح بمقدار 1.4 تريليون ين (9.5 مليارات دولار)، بسبب التعريفات الجمركية الأمريكية.

وشمل الاتفاق التجاري الذي توصلت إليه اليابان والولايات المتحدة خفض التعريفات الجمركية على السلع بما يشمل المركبات إلى 15 %.