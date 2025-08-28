«فورد» تستدعي 355 ألف شاحنة في أمريكا

قررت «فورد موتور» استدعاء أكثر من 355 ألف شاحنة في الولايات المتحدة من طرازات 2025 - 2026، بسبب خلل في شاشة لوحة العدادات يجعلها لا تعرض بعض المعلومات المهمة أثناء القيادة.

وتعرض مجموعة لوحدة العدادات الرقمية معلومات مهمة عن السرعة ومستوى الوقود بالمركبة ونظام الملاحة، لكن ذكرت إدارة المرور على الطرق السريعة في الولايات المتحدة بأن اللوحة قد تشهد خللاً في بعض الموديلات ما يمنع ظهور أضواء تحذيرية أو عرض سرعة السيارة ما يزيد من خطر وقوع حادث.

وأوضحت الهيئة أن اللوحة ربما تتعطل عند بدء تشغيل المحرك، وأن البرنامج سيتم تحديثه بواسطة الوكيل أو من خلال تحديث مجاني.

ويشمل الاستدعاء موديلات «إف-550 إس دي»، و«إف-450 إس دي» و«إف-350 إس دي»، و«إف-250 إس دي»، و«إف-150».