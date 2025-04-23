«إم جي موتور» تطلق 3 طرازات جديدة من عائلة «Cyber»

كشفت «إم جي موتور» للمرة الأولى عن 3 طرازات جديدة متطورة هي، «Cyber X» النموذجية، وسيارة «إم جي Cyberster» المحدّثة، ونسخة «Cyberster Black 101st Anniversary Edition» الحصرية بالذكرى السنوية الـ101. وتشكّل هذه الطرازات الإطلاق الرسمي لمجموعة عائلة «Cyber» من «إم جي» في ظل تطور العلامة التجارية ضمن العصر الرقمي.

وقال توم لي، المدير التنفيذي لدى «إم جي الشرق الأوسط»: إن إزاحة الستار عن عائلة «Cyber» من «إم جي» والتعاون مع «أوپو» يمثلان تطوراً شيّقاً ضمن رحلة الابتكار الدولية التي تمضي بها العلامة التجارية. ومع تقدّم الشرق الأوسط في ظل اعتماد المبادرات الوطنية الرائدة، مثل المشروع التحولي «سوق عالمي للمركبات الكهربائية» في الإمارات، من الملهم فعلاً أن نشهد على مدى تطابق توجّهات «إم جي» الدولية مع النهج الأشمل المعتمد في المنطقة للدفع باتجاه المزيد من التنقل الذكي والتقنيات المستدامة والتكامل الرقمي.

وفي خطوة استراتيجية بارزة أخرى للأمام، أعلنت أيضاً «سايك موتور»، الشركة الأم لعلامة «إم جي موتور» التجارية، عن تعاون رائد يتعلق بمقصورة ذكية مع عملاق التقنيات «أوبو». ويهدف الطراز الأول الذي يتم تطويره بشكل مشترك، والذي سيظهر للمرة الأولى لدى «إم جي»، لإعادة تعريف مفهوم التكامل السلس بين الإنسان والآلة والارتقاء بالتجربة داخل السيارة للأعلى.