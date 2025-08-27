«مرسيدس بنز» تبيع حصتها في «نيسان» وسهم الشركة اليابانية يهبط 6 %

تراجعت أسهم «شركة نيسان موتور» اليابانية بأكثر من 6%، أمس، بعدما أعلنت «شركة مرسيدس-بنز» عن بيع حصتها في الشركة البالغة نحو 4% والتي تعادل 350 مليون دولار.

وباع صندوق التقاعد التابع لشركة صناعة السيارات الألمانية «مرسيدس-بنز» حصته في شركة «نيسان» اليابانية مقابل 47.83 مليار ين (324.65 مليون دولار)، وفقاً لمصدر مطلع.

ويعكس التراجع القوي في سعر السهم حالة الشكوك لدى المستثمرين حيال قدرة «نيسان» على تنفيذ خطة التحول الجارية، وخصوصاً بعد أن تكبدت خسائر فصلية بلغت 535 مليون دولار في الربع الثاني من العام.ط وتكبدت شركة صناعة السيارات اليابانية خسارة قدرها 535 مليون دولار للأشهر الثلاثة المنتهية في يونيو.

وباعت «مرسيدس-بنز» أسهمها في «نيسان» بسعر 341.3 يناً للسهم، بخصم 5.98% عن سعر إغلاق نيسان يوم الإثنين البالغ 363 يناً، وفقاً للمصدر.