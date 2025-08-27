«وايمو» تبدأ اختبار مركباتها ذاتية القيادة في نيويورك

أطلقت شركة «وايمو» المتخصصة في السيارات ذاتية القيادة، والتابعة لشركة ألفابت (غوغل)، اختبارات القيادة الذاتية في نيويورك، بعد موافقة سلطات المدينة، على ما أعلن ناطق باسم الشركة الناشئة لوكالة فرانس برس.

ومنحت إدارة النقل في نيويورك، شركة وايمو أول تصريح لها على الإطلاق، لاختبار السيارات ذاتية القيادة في شوارعها، الجمعة، رغم أن هذا التصريح يشترط وجود متخصص خلف عجلة القيادة «في جميع الأوقات».

وأفادت المدينة في بيان، بأن هذا الاختبار يشمل عدداً محدوداً من المركبات بحد أقصى 8 مركبات يمكنها السير في شوارع أجزاء من مانهاتن وبروكلين.

وأكدت أن هذه التجربة أُجريت وفقاً «لأشد قواعد السلامة صرامةً للسيارات ذاتية القيادة في البلاد».

وأضافت المدينة أن التصريح الذي قُدّم الطلب بشأنه في منتصف يونيو، ساري المفعول حتى نهاية سبتمبر، مضيفةً أن وايمو يمكنها طلب تمديده بعد هذه الفترة.

وبحسب سلطات المدينة، حصلت الشركة أيضاً على موافقة إدارة المركبات الآلية في ولاية نيويورك (DMV).

وكانت هذه أول مرة تتقدم فيها شركة مُشغّلة بطلب للحصول على تصريح، منذ أن قدّم رئيس البلدية إريك آدامز إطاراً تنظيمياً جديداً في مارس 2024.

وأعلنت وايمو أنها تُشغّل سياراتها في المدينة الكبرى للقيادة اليدوية غير الذاتية، لكن بمجرد موافقة بلدية نيويورك ، بدأت باختبار المركبات ذاتية القيادة.

وقالت رئيسة العلاقات المجتمعية في وايمو، أنابيل تشانغ، في بيان: «نعتقد أنه من الضروري أن تعمل الشركات مباشرة مع المدن، لنشر تكنولوجيا القيادة الذاتية».

وأكدت أن سيارات الشركة الناشئة - طراز «جاكوار» «أكملت أكثر من 10 ملايين رحلة في 5 مدن أمريكية رئيسة بسجل سلامة قوي».