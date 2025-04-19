23 % نمو مبيعات «فورد» و«لينكون» في الربع الأول

بعد نتائجها المشهودة في 2024، أعلنت «فورد» الشرق الأوسط عن بداية ملفتة للعام 2025، حيث ارتفعت مبيعات الربع الأول بنسبة 23 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. ويعزز هذا الأداء المتميز، والذي يرتكز على الزخم القياسي الذي تحقق في 2024، مكانة فورد كإحدى أكبر شركات السيارات في المنطقة.

وكان الربع الأول الأبرز بالنسبة إلى فورد، إذ حقق أفضل مبيعات للشركة منذ أكتوبر 2015، وأفضل أداء لشهر مارس نفسه منذ 2014، حيث قادت الأسواق الرئيسية هذا النجاح، بما فيها السعودية والإمارات والكويت وسائر دول الخليج، وهو ما يؤكد جاذبية سيارات فورد ولينكون في مختلف أنحاء المنطقة.

وقال رافي رافيشاندران، رئيس فورد الشرق الأوسط: نحن ممتنون لشركائنا الوكلاء على تفانيهم المستمر وعملهم الجاد. ويسعدنا جداً أن نرى زخم المبيعات القوي لتشكيلتنا في العام 2024 يستمر حتى العام الجاري، كما أننا متحمسون بالقدر نفسه لإطلاق طرازاتنا المقبلة، والتي ستعزز مجموعتنا بشكل أكبر وتعزز عروضنا للعملاء.

واستمرت سيارات فورد الرائدة في تحقيق صدى قوي لدى العملاء، ومنها توروس سيدان التي توفر مزيجاً من الراحة والتكنولوجيا والتصميم الراقي، وتيريتوري الرياضية متعددة الاستخدامات والمعروفة برحابتها ومزاياها التي تناسب العائلات، وإيفرست الرياضية متعددة الاستخدامات وذات القدرات العالية والمتنوعة لتلبية احتياجات العائلات والأفراد المغامرين والباحثين عن مزايا فائقة وتجربة قيادة متميزة على الطرقات الوعرة.

وشهدت مبيعات لينكون كذلك نمواً ملحوظاً في الشرق الأوسط، حيث استحوذ طرازا نوتيلوس وكورسير على اهتمام هواة السيارات الفاخرة المميزين، علماً أن نوتيلوس 2025، السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات والتي تُجسد الفخامة العصرية والرقي، حازت مؤخراً على جائزة «أفضل اختيار للسلامة المعززة» من معهد التأمين للسلامة على الطرقات السريعة (IIHS)، ما يعزز التزامها بالسلامة والجودة إضافة إلى التصميم الأنيق. أما كورسير الرياضية المدمجة ومتعددة الاستخدامات فتُقدّم توازناً مثالياً بين الأناقة والأداء والتكنولوجيا.

ويتجاوز التزام فورد برضا العملاء مرحلة الشراء الأولي، وذلك من خلال تجربة ضيوف فورد (FGE)، التي تُمكّن موظفي المبيعات والخدمة من تقديم تجارب شخصية وتبسيط العمليات وخلق لحظات لا تُنسى لكل عميل. بدءاً من حجوزات الخدمة عبر الإنترنت ووصولًا إلى مركبات الخدمة المتنقلة، إذ تلتزم فورد بتوفير راحة فائقة ودعم استثنائي.

ونظراً لكونها المنطقة الوحيدة التي تضم جميع طرازات رابتور الثلاثة - رينجر رابتور، وF-150 رابتور، وبرونكو رابتور – تواصل فورد تلبية احتياجات عملاء الشرق الأوسط الباحثين عن قدرات عالية الأداء على الطرقات الوعرة، وذلك في ظل الإقبال المتزايد على سيارات «فورد بيرفورمانس» عالية الأداء.

ومن أبرز إنجازات الربع الأول من العام 2025 أيضاً، والتي أسهمت في تزايد شعبية فورد في الشرق الأوسط، مركز توزيع قطع الغيار الذي تم افتتاحه مؤخراً في دبي، والذي يعمل على تبسيط عملية توفير قطع الغيار وتحسين مستويات الخدمة، ما يعود بالنفع المباشر على العملاء في المنطقة.

إضافة إلى ذلك، تواصل فورد الارتقاء بتجربة امتلاك سياراتها عبر إطلاقها شاحنة الفان متعددة الاستخدامات والموثوقة «ترانزيت» في دولة الإمارات – مع وجود خطط وشيكة لتوسيع نطاق توفرها في السعودية – فضلاً عن تطبيق «فورد باس»، الذي أصبح متوفراً الآن لمنح العملاء اتصالاً سلساً وراحة فائقة.