«نيسان» تستهدف زيادة الإنتاج في أمريكا

تستهدف «نيسان» زيادة إنتاج أكبر مصانعها في الولايات المتحدة للحد الأقصى في ظل فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسوماً جمركية بنسبة 25 % على واردات المركبات كافة.

وقال كرستيان منير رئيس مجلس إدارة ذراع الشركة اليابانية في الأمريكتين، إن الرسوم الجمركية زادت حاجة «نيسان» لبناء مصانع جديدة في الولايات المتحدة لزيادة إنتاجها هناك، والتغلب على تعثر أعمالها في السوق الأمريكية.

وأوضح منير ـ الذي تولى منصبه في يناير الماضي ـ في لقاء مع شبكة «سي إن بي سي»، أن الشركة اليابانية لديها منشآت تصنيع كبرى، لكنها لا تعمل بطاقتها الإنتاجية القصوى. وأضاف أن «نيسان» تتطلع لزيادة مبيعاتها من المركبات أمريكية الصنع.

واستبدال السيارات التي تُنتج في المكسيك واليابان. يقع أكبر مصانع «نيسان» داخل الأراضي الأمريكية في ولاية تينيسي، وتبلغ طاقته الإنتاجية 640 ألف سيارة سنوياً عند العمل على مدار الساعة. وأشار منير إلى أن إنتاج المصنع بلغ 314.5 ألف مركبة فقط العام الماضي، ويبلغ عدد عماله 5.7 آلاف، ويعملون ورديتين فقط.