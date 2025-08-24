«هامر» الكهربائية تصل دبي بقوة 830 حصاناً

شهدت أسواق الإمارات طرح مركبة «هامر» الكهربائية للصانع الأمريكي «جنرال موتورز»، التي تأتي بتقنيات متقدمة للغاية. تأتي السيارة بثلاثة محركات دفع رباعي كهربائية تولد قوة 830 حصاناً، ويصل المدى الأقصى الذي يمكن أن تسير به البطارية 480 كيلومتراً.

كذلك تأتي البطارية بسعة 170 كيلوواط مع أقصى عزم للدوران يصل إلى 12880 نيوتن لكل متر. وتتسارع السيارة من 0 إلى 100 كيلومتر في غضون 3.5 ثوانٍ تقريباً رغم الوزن الثقيل للسيارة.

وتأتي السيارة بنظام تعليق هوائي متكيف مع وضع السحب لليسار نحو 6 بوصات، وكذلك نظام تعليق تخميد فوري مع وجود ترس تفاضلي أمامي وخلفي قابل للقفل إلكترونياً. كذلك يوجد نظام نقل حركة إلكتروني دقيق، مع توجيه إلكتروني للعجلات الأربع مع نظام «Crabwalk».

أما من الداخل فنجد مقعد السائق والراكب الأمامي قابلاً للتعديل كهربائياً، كما أن مقعد السائق مزود بذاكرة تمكنه من حفظ وضع الجلوس الذي يناسبه، مع دعم كهربائي لمنطقة أسفل الظهر. ويتوفر في السيارة نظام قفل مركزي، مع وجود مرايا كهربائية وكذلك نوافذ كهربائية قابلة للطي. أيضاً يتوفر في السيارة مثبت سرعة متكيف.

وركزت الشركة على توفير نظام تكييف هواء قوي مع نظام أوتوماتيكي ثلاثي المناطق أمامي وخلفي، كذلك توجد مقاعد جلدية وتهوية وتدفئة للسائق والراكب الأمامي. ويتوفر في السيارة كذلك عمود توجيه كهربائي قابل للإمالة وقابل للتمديد، مع عجلة قيادة مكسوة بالجلد. ويتوفر في السيارة نظام اختيار أوضاع القيادة المتعددة، مع وجود قيادة بدواسة واحدة، مع خاصية إعادة التشغيل عند الطلب.

وبالنسبة لنظام الترفيه، يوجد في السيارة نظام صوت Bose مع مكبرات صوت محيطية. كذلك يتوفر في السيارة نظام معلومات وترفيه «GMC Premium» بشاشة 13.4 بوصة، منافذ شحن «يو إس بي»، وكذلك شحن لاسلكي للهواتف، ويدعم النظام أبل كاربلاي وأندرويد أوتو. أما بالنسبة لأنظمة مساعدي السائق فتتوفر في السيارة أنظمة للكشف عن الأماكن المحيطة بالسيارة بزاوية 360 درجة، مع مرآة مركزية.

وبالنسبة للتصميم الخارجي، نجد أن السيارة تأتي بغطاء محرك أمامي كهربائي، كذلك توجد مصابيح أمامية «LED» مع إضاءة نهارية مدمجة، وكذلك مصابيح خلفية LED مميزة. وتأتي السيارة بسقف مع ألواح Sky قابلة للإزالة، مع عتبات جانبية وواقيات هزازة.

وتأتي السيارة بعجلات من الألمنيوم الأسود مقاس 18 بوصة مع لمسات معدنية مع ألواح انزلاق أسفل الهيكل بالكامل. وتعد «هامر» الكهربائية سيارة رياضية مناسبة للطرق الوعرة، حيث تأتي بحلقات D أمامية وخلفية مع خطافات سحب.

أما بالنسبة لأنظمة السلامة، فتأتي السيارة بخدمات «أونستار» المتصلة مع وسائد هوائية أمامية للسائق وللراكب الأمامي، كذلك تأتي بوسائد هوائية جانبية مثبتة على المقعد للسائق والراكب الأمامي، مع خاصية تذكير المقعد الخلفي.

ويوجد في السيارة نظام فرامل قرصية مع منزلق أمامي وخلفي، وفرملة وتنبيه تلقائي محسّن، ومساعدة ركن أوتوماتيكية محسّنة، وحساسات ركن أمامية وخلفية مع ركن شبه تلقائي نظام، وتنبيه الاصطدام الأمامي، وتنبيه حركة المرور الخلفية، ومساعد الحفاظ على المسار مع تنبيه المنطقة العمياء الجانبية، وتنبيه المشاة الخلفي، وتنبيه المشاة الأمامي والفرامل، ونظام مراقبة ضغط الإطارات مع تنبيه امتلاء الإطارات، وكاميرات أمامية وخلفية أسفل هيكل السيارة، ونظام التحكم في الجر، وقفل الأطفال.