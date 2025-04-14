«تسلا» توقف طلبات شراء طرازين في الصين

أوقفت شركة «تسلا» استقبال طلبات الشراء الجديدة لسيارات Model S وModel X على موقعها الإلكتروني في الصين، وفق ما أظهرته مراجعات لوكالة رويترز يوم الجمعة، في وقت تتصاعد فيه الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم. السيارتان يتم تصنيعهما في الولايات المتحدة ويتم استيرادهما إلى السوق الصينية، ولم تعد الطلبات متاحة أيضاً عبر حساب الشركة على منصة «وي تشات» المصغرة في الصين.

ورغم غياب التوضيح الرسمي من الشركة، تأتي هذه الخطوة بالتزامن مع تصعيد جديد في التوترات التجارية بين الصين والولايات المتحدة، إذ رفعت بكين الرسوم الجمركية على الواردات الأمريكية إلى 125 % يوم الجمعة، وذلك رداً على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفع الرسوم على السلع الصينية إلى 145 %. وأدى ارتفاع الرسوم الجمركية الأمريكية إلى زيادة كبيرة في أسعار سيارات «تسلا» داخل الصين.

وتقوم «تسلا» بإنتاج طرازي Model 3 وModel Y في مصنعها بشنغهاي، لتلبية الطلب المحلي ولتصديرهما إلى أسواق مثل أوروبا، حيث يشكلان الغالبية العظمى من مبيعات الشركة.

وبحسب لي يانوي، المحلل في رابطة وكلاء السيارات الصينية، فقد استوردت الصين 1.553 سيارة من طراز Model X و311 سيارة من طراز Model S خلال عام 2024، بانخفاض 0.5 %.

وكانت تسليمات الفئة التي تضم سيارات «تسلا» الفاخرة من السيدان والطرز الرياضية متعددة الاستخدامات (SUV)، بالإضافة إلى شاحنة «سايبرترك»، قد تراجعت بنسبة 25 % عالمياً في الربع الأول من العام.