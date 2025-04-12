إطلاق الجيل الجديد من «سوزوكي جراند فيتارا 2025» في أسواق الإمارات

كشفت «شركة الرستماني التجارية»، عن إطلاق الجيل الجديد من سيارتها الرياضية متعددة الاستخدامات «جراند فيتارا 2025»، التي تجمع بين التكنولوجيا المتقدمة، والتصميم الديناميكي، والكفاءة العالية في استهلاك الوقود، لتلبي متطلبات القيادة داخل المدينة وخارجها بكل سلاسة وأناقة.

تأتي «جراند فيتارا 2025» بمحرك اقتصادي بسعة 1.5 لتر، مع تقنية هايبرد خفيفة (SHVS)، ينتج قوة 75.8 كيلوواط عند 6000 دورة في الدقيقة، وعزم دوران يصل إلى 136.8 نيوتن متر. وتتوفر بخيارين للدفع: دفع أمامي (2WD)، أو دفع رباعي (4WD)، مع ناقل حركة أوتوماتيكي بـ 6 سرعات.

وتتميز السيارة بأبعاد مدروسة (4,345 × 1,795 × 1,645 ملم)، وخزان وقود سعة 45 لتراً، وتستوعب 5 ركاب براحة، ما يجعلها خياراً مثالياً للعائلات، ومحبي الاستكشاف. وتبلغ حمولتها الإجمالية حتى 1,755 كغم، وتُجهّز بإطارات 17 بوصة، ومزايا أمان متقدمة، تشمل نظام المكابح المانعة للانغلاق (ABS)، مع توزيع إلكتروني (EBD)، و6 وسائد هوائية، ونظام ESP للثبات الإلكتروني، ونظام مراقبة ضغط الإطارات (TPMS)، إضافة إلى حساسات وكاميرات رؤية محيطية 360 درجة.

وتضيف السيارة لمسة من الرفاهية، بفضل مقاعد جلدية أنيقة، ونظام تشغيل دون مفتاح، وشاحن لاسلكي، وتكييف أوتوماتيكي، ونظام صوتي بشاشة عرض ذكية، بقياس 9 إنشات، مع دعم للهواتف الذكية عبر البلوتوث وUSB. أما التصميم الخارجي، فيعكس الجرأة والأناقة، مع مصابيح LED أمامية بتقنية الإسقاط، وسقف بانورامي (اختياري أو أساسي حسب الفئة)، وشبك أمامي من الكروم.

وتمثل «جراند فيتارا 2025»، خطوة جديدة نحو قيادة أكثر ذكاءً وكفاءة، مع الحفاظ على هوية سوزوكي، التي تجمع بين الاعتمادية والتقنية بأسعار منافسة. وتعد هذه السيارة إضافة قوية إلى أسواق المنطقة، خصوصاً في دول الخليج.