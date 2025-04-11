17 % تراجع مبيعات «بي إم دبليو» في الصين خلال الربع الأول

تراجعت مبيعات «بي إم دبليو» في الصين بوتيرة حادة خلال الربع الأول من العام الجاري، حيث واجهت شركات صناعة السيارات الأجنبية صعوبات في تعزيز مبيعاتها، وسط منافسة شديدة من صانعي المركبات المحليين.

وبحسب بيان الشركة، انخفضت مبيعات شركة السيارات الألمانية في الصين بنسبة 17.2 %، إلى 155.195 ألف مركبة في الربع الأول، في حين زادت مبيعاتها في أوروبا 6.2 %، إلى 241.86 ألف سيارة.

إجمالاً، تراجعت مبيعات «بي إم دبليو» على مستوى العالم بنسبة 1.4 %، إلى 586.149 ألف سيارة في الأشهر الثلاثة المنتهية في 31 مارس، رغم ارتفاع مبيعاتها في الولايات المتحدة بنسبة 4.1 %، إلى 94.591 ألف سيارة.

على صعيد المركبات الكهربائية، باعت «بي إم دبليو» في الربع الأول ما مجموعه 109.516 سيارة، بارتفاع 32.4 % على أساس سنوي، بدعم من زيادة بنسبة 64 % في المبيعات بالقارة العجوز.

وتواجه شركات صناعة السيارات الفاخرة الأجنبية صعوبة في تعزيز مبيعاتها، وسط منافسة شديدة من الشركات الصينية الأرخص، ونتيجة تأثر ثقة المستهلكين من أزمة عقارية طال أمدها.

وأعلنت «بورشه» و«مرسيدس بنز» و«فولكس فاغن»، عن انخفاض في مبيعاتها في الصين، ومن المرجح أن تزيد الرسوم الجمركية المضادة، التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، من عزوف المستهلكين عن الإنفاق، وفق وكالة «رويترز».